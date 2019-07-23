ماسك للوجه للوقاية من أشعة الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - طريقة تحضير ماسك لبشرة الوجه لوقايته من أشعة الشمس الحارقة في موسم الصيف.



تحرص كل واحدة منا على تأمين الوقاية الضرورية والكافية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة المسببة لتلف أنسجة الخلايا، بخاصة عند الوجود تحت أشعة الشمس في الصيف على الشاطئ وفي الخارج. وقد لا تكون أقنعة وماسكات البشرة الطبيعية حلًّا كافيًا لصد هذه الأشعة الخطيرة عن البشرة، إلا أنها ستكون مكملة لروتينكِ اليومي لصدّ أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.



في ما يلي نمدّكِ بوصفة طبيعية لتحضير ماسك للوجه لـ الوقاية من أشعة الشمس من منزلِك، وفي خطوات سريعة وسهلة للغاية.



إليكِ 3 خلطات طبيعية لتحضير ماسك للوجه للوقاية من الأشعة فوق البنسفجية



قناع الخيار والألوفيرا

طبقي قناع الخيار والألوفيرا



طريقة التحضير:

اهرسي نصف حبة خيار طازجة متوسطة الحجم بقشرها الأخضر، مع ملعقة كبيرة من هلام أو جل الصبار (الألوفيرا)، ثم اخلطي الموكونين جيدًا.

طريقة الاستخدام:

وزّعي الخليط على كامل البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد والمنعش.



قناع البابونج والعسل

جربي قناع البابونج والعسل



طريقة التحضير:

يساعد البابونج على تهدئة الحروق وصدّ أضرار الشمس الحارقة للبشرة، وما عليكِ سوى تحضير منقوع البابونج والعسل وتبريده كليًّا.

طريقة الاستخدام:

اِمسحي البشرة بالعسل النقي لمدة 10 دقائق واغسليها بمنقوع البابونج البارد.

هذه الطريقة المنعشة والمهدئة للبشرة وحروقها، تساعد كثيرًا على التحسين من مظهر البشرة وتعزيز قدرتها الذاتية على صد الأشعة الحارقة والمضرة.



ماسك الشوفان والعسل

طبقي في المنزل ماسك الشوفان والعسل



طريقة التحضير:

يمكنكِ خلط مقدارين متساويين من مسحوق الشوفان مع العسل النقي.

طريقة الاستخدام:

وزعي القناع على كامل البشرة بلطف، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اغسليه بالماء البارد ومرري مكعبات الثلج لإنعاش البشرة.

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تجنبي أضرار التعرض لأشعة الشمس

احمي بشرتك من الشمس الحارقة



يصر خبراء الجلد على أهمية تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس، وعدم الجلوس تحت الأشعة بشكل مباشر لمدة تتجاوز النصف ساعة.

أهمية تغطية منطقة الوجه بالكامل وتظليلها بقبعة كبيرة، واستخدام الواقي الشمسي، لأنّ الشمس هي المحفز الرئيسي لإنتاج صبغة الميلانين المسبّبة لتبقّع البشرة والاحمرار والتحسّس والشيخوخة.

تترهل البشرة أيضًا بسبب مهاجمة الأشعة فوق البنفسجية من نوعيUVB وUVA، والتي تكسر النسيج الضام الموجود في الجلد، وتهدم طبقات الكولاجين والإيلاستين. لذا لا بد من وضع كريم الوقاية من التجاعيد المزود بعامل الوقاية من الشمس SPFبدرجة عالية.

لتجنب أضرار الشمس على البشرة، عليكِ بارتداء ملابس فاتحة اللون تعكس الأشعة، بدلًا من الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.

الإكثار من شرب الماء ضروري لتنعيم البشرة وتعزيز رطوبتها وتجنّب جفافها.

ارتداء القبعة الصيفية مع النظارات الكبيرة التي تحجب الشمس عن كامل بشرة الوجه والرقبة، من الأمور التي لا يجب أن تغفلي عنها إطلاقًا.

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