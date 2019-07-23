فوائد الشاي الأخضر للبشرة لا تحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - يحتوي الشاي الأخضر على مكوّنات مضادة للأكسدة تساعد في حماية البشرة من التلف. كما يساعد في تقليص مسامات الوجه الواسعة، وبالتالي يعالج مشكلة الإفرازات الدهنية الزائدة التي تؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء وانتشار حب الشباب. كذلك يلعب الشاي الأخضر دور المقشّر للبشرة، يساعدها في التخلّص من الشوائب والخلايا الميّتة.



في ما يأتي بعض وصفات الشاي الأخضر التي تساعدكِ في الحصول على بشرة صحيّة ومشرقة:



الشاي الأخضر وعصير الليمون

الشاي الأخضر والليمون



يساعد الشاي الأخضر في تقليص مسامات الوجه الواسعة ويعمل عصير الليمون بدوره على تطهير المسامات وإنعاشها. في وعاء نظيف ضعي كمية من أوراق الشاي الأخضر، ما يعادل نصف كوب، وأضيفي إليها كمية مماثلة من عصير الليمون. اخلطي المكوّنين للحصول على مزيج واحد متجانس، تستخدمينه على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة كل 10 أيام.

تساعد هذه الوصفة في تنظيف البشرة من الأعماق وتنشيط الدورة الدموية فيها، يمكنك اعتمادها مرة كل عشرة أيام.



الشاي الأخضر والعسل وزيت الزيتون

الشاي الأخضر والعسل



يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة، ويحتوي العسل بدوره على تركيبة مضادة للإلتهابات، أما زيت الزيتون فهو غني بالفيتامين E المغذي للبشرة.

في وعاء نظيف، ضعي ملعقتين من العسل الطبيعي وأضيفي إليهما نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من الشاي الأخضر المغلي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

تساعد هذه الوصفة في تنقية البشرة وترطيبها ويمكنك اعتمادها مرة في الأسبوع.



الشاي الأخضر وزبدة الشيا

الشاي الأخضر وزبدة الشيا



فوائد زبدة الشيا على البشرة كثيرة وأبرزها قدرتها على ترطيبها من الأعماق ومنحها ملمساً حريرياً ناعماً.

في وعاء نظيف ضعي نصف فنجان من زبدة الشيا الذائبة وأضيفي إليها ربع فنجان من زيت جوز الهند وكمية مماثلة من زيت الزيتون واخلطي المكوّنات حتى تصبح مزيجاً متجانساً. أضيفي إلى المزيج نصف كوب من الشاي الأخضر المغلي وحركّي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تضعينها قناعاً على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

تساعد هذه الوصف في ترطيب البشرة من الأعماق ويمكنك اعتمادها مرتين في الأسبوع.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

أفضل غسول وجه للبشرة الدهنية

وصفات طبيعية للعناية بالشفاه الجافة

تضييق المهبل باللايزر وتجميله