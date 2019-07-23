كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - إذا كنت تبحثين عن أجدد صبغات شعر صيف 2019، فسوف نقدم لك في هذا المقال، مجموعة من أجدد اتجاهات ألوان الشعر لهذا الصيف، والتي تلاقي انتشاراً كبيراً عبر موقع إنستقرام خصوصاً، فاختاري من بينها ما يعجبك وتمتعي بإطلالة جذابة ولافتة.



المرجان الحي Living Coral

المرجان الحي



إنه أحد ألوان الشعر الرائجة جداً هذا الصيف، وهو لون مميز ويمنحك إطلالة طبيعية وجذابة. لكن يجب أن تحرصي على التعامل بشكل صحيح مع هذا اللون قبل تطبيقه على شعرك، بحيث إذا لم يكن شعرك أشقر طبيعياً، فستحتاجين الى تفتيح لون شعرك للحصول على لون الشعر المرجاني الحي Living Coral.



Glitch Hair

Glitch Hair



إذا كنت من محبات الجرأة والتميز، فإن صبغة الشعر Glitch Hair، ستشكل خياراً رائعاً لك، وهي عبارة عن صبغ الشعر بألوان قوس القزح الجذابة والجريئة. إضافة الى ذلك، فإن لون الشعر هذا حيوي جداً وملائم لأجواء الصيف المسلية، وسيمنحك إطلالة مميزة خارجة عن المألوف.



الليلكي Lilac Hair

الليلكي



هو أحد الألوان التي تتطلب جرأة، إلا أنه بدأ يأخذ انتشاراً واسعاً ويلاقي إقبالاً من النساء، لا سيما النجمات مثل Cardi B و Lady Gaga، المعروفتين بأسلوبهما الجريء والخارج عن المألوف. وإذا قررت اعتماد اللون الليلكي لشعرك، احرصي على استخدام شامبو خال من الكبريتات للحفاظ على لون شعرك أطول فترة ممكنة.



اللون الكستاني مع الخصل الذهبية

الليلكي



إذا كنت تمتلكين شعراً بنياً كستنائياً، وتريدين إضافة بعض التغييرات الى اللوك الخاص بك، فليس عليك سوى صبغ بعض الخصل الأمامية باللون الذهبي الجذاب، وذلك على غرار النجمة ميرندا كير. كما بإمكانك صبغ الشعر باللون البني الكستنائي، ومن ثم إضافة بعض الخصلات الذهبية إليه، فذلك سيمنحك إطلالة في غاية الجمال.

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الرمادي

اللون الرمادي



إذا كنت تمتلكين شعراً أسود وتريدين إجراء بعض التغييرات على إطلالتك، من دون المس بلون شعر الأساسي، فإن اللون الرمادي سيكون أفضل خيار لك، بحيث تحافظين على لون شعرك الأسود، وتضيفين إليه خصلات رمادية تبعث الحيوية فيك وتضفي على طلتك لمسة من الجمال والجاذبية.

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