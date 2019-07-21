بعد دعمها المثلية الجنسية.. معلومات عن السعودية هند القحطاني

حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان الناشطة السعودية هند القحطاني، تضامنها مع أصحاب الميول الجنسية المثلية، عبر مقطع فيديو على موقع التراسل "سناب شات".

وأثار الفيديو موجة من الجدل، ولاقت الناشطة هجوما كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وجعلها تتصدر محركات البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

"هُن" يقدم معلومات عن الناشطة السعودية، هند القحطاني:

- من أصول ليست سعودية، وتقيم خارج المملكة.

- مُعلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض.

- تزوج عليها زوجها بعلمها، لكنها اشترطت عليه أن تكون حضانة بناتها من حقها، وانفصلت عنه.

- هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.

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- تمردت على زوجها وعلى أهلها في السعودية، فهربت إلى أمريكا.

- هي ناشطة في مجال الحقوق والحريات، وكان آخر ما تدعو إليه حقوق المثليين.

- اتهمت باستفزاز الشعوب من أجل نيل الشهرة، وخاصة المجتمع السعودي، بنشر آرائها المختلفة عنهم.

- تدعم المثليين بشكل كبير، معللة أن الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، لافتة أنهم "مسالمين ولا يسيئون لأحد"، وهذا ما قالته في فيديو نشرته عبر الـ سوشيال ميديا.

- سبق أن أثارت ضجة كبيرة، خلال شهر رمضان، من خلال ظهورها في بث فيديو على موقع "سناب شاب"، وهى تبيح وتجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان الكريم.

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