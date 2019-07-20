ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في الصيف‎ حسب نوع بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 04:33 مساءً - اسمرار البشرة وجفافها خلال الصيف، من الأمور المزعجة للصبايا، خاصة عند الذهاب للشاطئ والتعرض للشمس وظهور البقع الداكنة والتصبغات. وللتخلص من اسمرار البشرة، من الأفضل استخدام ماسكات طبيعية آمنة على البشرة، بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية، وهو ما جمعناه لك اليوم، حسب نوع بشرتك.

ماسك الزبادي والعسل والشوفان للبشرة الجافة

ماسك الزبادي والعسل والشوفان يعطي نتيجة هائلة



المكونات:

نصف كوب زبادى

3 ملاعق صغيرة عسل أبيض

ملعقة ليمون

نصف كوب من الشوفان



الطريقة:

- ضعي الزبادي في وعاء، وأضيفي العسل وامزجي جيدًا.

- أضيفي عصير الليمون للمزيج، ثم الشوفان، مع التقليب المستمر حتى يتحول إلى خليط متماسك.

- يغسل الوجه جيدًا ثم يجفف ويوضع الخليط عليه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف جيدًا.



ماسك الموز والحليب والشوفان للبشرة الدهنية

ماسك الحليب والموز والشوفان للبشرة المختلطة



المكونات:

- موزة

- ملعقة كبيرة من الحليب

ملعقتان كبيرتان من الشوفان



الطريقة:

- اهرسي الموزة مع الحليب والشوفان، ثم ضعي الخليط على وجهك، بعد تنظفيه جيدًا.

- اتركي الماسك دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. وللحصول على نتيجة أفضل، كرري الماسك مرتين أسبوعيًا.



ماسك الكركم والحليب للبشرة المختلطة

ماسكات تساعدة على تفتيح البشرة في الصيف



- ملعقة من الكركم

- ربع كوب من الحليب



الطريقة:

- اخلطي المزيج ثم طبّقيه على وجهك، واتركيه لمدة 10 دقائق فقط.

- اغسلي وجهك جيدًا. وكرري الماسك مرتين أسبوعيًا.



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ماسك الشوفان والعسل للبشرة العادية

استخدمي الشوفان في إعداد الماسكات



المكونات:

- نصف كوب من الشوفان

- ملعقة من عصير الليمون

- ملعقتان من العسل الأبيض



الطريقة:

- امزجي الشوفان والعسل والليمون.

- افردي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك جيدًا.

- طبقي الماسك يوميًا لتحصلي على أفضل نتيجة.

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