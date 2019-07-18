مكياج عيون دخاني من دون ماسكرا في عرض ديور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - ننتظر عروض الأزياء مع كل موسم جديد للتعرّف إلى صيحات المكياج التي ترافق صيحات الملابس. خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية الذي استضافته العاصمة الفرنسية في بداية هذا الشهر، حملت العروض الكثير من صيحات المكياج اللافتة والتي ستعنون إطلالاتك في الخريف المقبل.

ديور: عيون دخانية من دون ماسكرا

عيون دخانية من دون ماسكراعيون دخانية من دون ماسكرا



من العروض التي لفتت نظرنا بصيحة المكياج التي اعتمدتها، كان عرض الدار الفرنسية العريقة ديور فقد اعتمد خبير التجميل والمدير الإبداعي لقسم التجميل في الدار بيتير فيليبس Peter Philips مكياج عيون دخاني قويّ من دون أن يضع لمسة واحدة من الماسكرا على رموش العارضات.

وقد جاء قرار فيليب فور تصميم لوحة ظلال خاصة لمصمّمة الدار ماريا غراتسيا كيوري Maria Grazia Chiuri خلال عرض كروز 2020 في مراكش، وبعدما أعربت كيوري عن سعادتها بالهدية وتأكيدها أنها ألهمتها مكياج عيون العارضات الذي سيُعتمد في عرض الدار خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية.

اعتمد فيليبس اللون الأسود بأحلك درجاته لتنفيذ المكياج الدخاني على عيون العارضات، وقد غطّت الظلال كامل الجفن العلوي مع امتداد لافت إلى الحدود الخارجية للعين، ما جعلها تبدو داكنة بما يكفي للاستغناء عن الماسكرا.



مكياج عارضات ديور

مكياج عيون دخاني لافت على وجه عارضة ديور



لم يكتفِ بيتير فيليبس بتطبيق مكياج عيون دخاني لافت على وجه العارضات، إنما أكمل مكياجهن بلمسات فنيّة بارعة.

للبشرة استخدم خبير التجميل بيتير فيليبس برايمر Dior Backstage Face&Body وكريم الاساس Dior Backstage Foundation وبودرة Diorskin Forever & Ever Control Invisible Loose Setting Powder، ما منح العارضات بشرة موحّدة اللون ومشرقة في الوقت نفسه. أما لتحديد الحواجب، فقد اختار مستحضر Dior Pump 'N' Brow، واختار أحمر شفاه بتركيبة الغلوس ليضفي مزيداً من الجاذبية على ملامح الوجه وهو Dior Addict Lip Maximizer Plumping Gloss.

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تسريحات الشعر في عرض ديور



بالنسبة إلى تسريحات الشعر التي أرفقت إطلالات العارضات في مجموعة ديور للأزياء الراقية خريف 2019، فقد جاءت راقية وكلاسيكية حيث تمّ شدّ الشعر إلى الخلف بضفائر صغيرة مجدولة جُمعت بعقدة واحدة على شكل الكعكة. وقد تمّ تمشيط بواسطة Satinwear 04 Heat Protectant Blow Dry لمنحه مظراً ناعماً ولامعاً.

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