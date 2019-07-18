احصلي على بشرة مشرقة مثل جنيفير لوبيز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تحتفل جنيفير لوبيز J Lo هذا الشهر بعامها الخمسين وهي لا تزال تتمتع بحيوية فتاة في سن العشرين. فهذه النجمة التي استطاعت أن تجذب الأنظار تجاهها بفضل جاذبيتها وملامحها الجميلة، استطاعت أن تحافظ على بشرة نضرة ومشرقة رغم تقدّمها في السن. وبالإضافة إلى "إدمانها" على ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على رشاقتها، فهي تمنح بشرتها العناية اللازمة التي تبقيها نضرة ومشرقة طوال الوقت.



فما هو السرّ وراء نضارة بشرة جنيفير لوبيز؟



نظام غذائي صحيّ

أسرار جمالية من جينيفر لوبيز



بالإضافة إلى أنها تمتنع عن تناول الكافيين والكحول والحلويات، تحرص جنيفير لوبيز على تناول المأكولات الغنيّة بالبروتينات والفيتامينات التي تفيد البشرة والشعر على حد سواء. كما أنها تمارس الرياضة بانتظام، حتى أنها تقرّ بأنها مدمنة على ممارستها. وهذه النشاطات البدنية التي تقوم بها تساعد في تنشيط الدورة الدموية ما يساعد في تجديد خلايا البشرة بشكل مستمر.



عناية مسائية بالبشرة

كريم الليل من Clarins لترطيب البشرة



تعتبر جنيفير لوبيز بأن العناية بالبشرة قبل النوم هي سرّ نضارتها وصحّتها، وهي تحرص على إزالة المكياج وتنظيف البشرة من الأعماق قبل الخلود إلى النوم. كما أنها تستخدم الكثير من الزيوت المرطّبة والكريمات التي تساعد في تجديد البشرة وحمايتها من الترهّل.



الوقاية من الشمس

احمي بشرتك من الشمس



من أكثر خطوات العناية بالبشرة التي تحرص جنيفير لوبيز على الالتزام بها هي حماية بشرتها من أشعة الشمس الضارة. لذا فهي لا تخرج من منزلها قبل أن تطبّق كريم وقاية بدرجة حماية عالية. وعلى الرغم من أنها تؤمن بفوائد الشمس للجلد فهي تفضّل البقاء أكثر الأوقات في الظلّ.



حمض الجليكوليك

كريم الجليكوليك للعناية بالبشرة



ينتمي حمض الجليكوليك إلى أحماض ألف هيدروكسي وهو معروف بفوائده الجمّة للبشرة، وقد بدأ يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة. يساعد حمض الجليكوليك في علاج حب الشباب والتخلص من الرؤوس السوداء والإفرازات الدهنية الزائدة في البشرة، وبالتالي يحمي من انسداد مسامها. كما أنه يعمل على تقشير البشرة وحمايتها من أعراض الشيخوخة المبكرة. وهو أحد المكوّنات التي تحرص جنيفير لوبيز على إدخالها في روتين العناية ببشرتها.

اخترنا لك من المول هذه المنتجات لحماية بشرتك على طريقة جنيفر لوبيز

واقي الشمس للبشرة الدهنية - 75 مل

Advertisements

تركيبة فريدة تحتوي على معادن البحر الميت والفيتامينات المتنوعة، اذ تعمل على حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة ويعمل أيضاً على ترطيب بشرتك ويمنع ظهور حروق الشمس طريقة الاستخدام: توضع كمية كافية من الكريم قبل التعرض لأشعة الشمس ب 15 دقيقة.

تحذيرات:

- يوصى به للبشرة الدهنية. - Benophenone تحتوي على مادة ال - تجنب ملامسة العينين. - في حال حدوث تهيج توقف عن الاستخدام واستشر طبيبك - للاستخدام الخارجي فقط. - تحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

كريم العناية الليلي للبشرة - 50 مل

كريم العناية الليلي الغني بمعادن وأملاح البحر الميت يعمل على ترطيب وتغذية البشرة بطريقة سريعة وطبيعية ليمنحها الرطوبة الدائمة ويعمل على تثبيت مستوى الترطيب الطبيعي من خلال تغذيتها بالمستخلصات الطبيعية كزيت الصبار والأرجان وزيت اللوز وزيت الجوجوبا والفيتامينات الخاصة بالبشرة، بالاضافة لاحتواءه على الكولاجين الطبيعي، مما يعمل على تجديد البشرة ويساعد على منع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة تاركاً بشرتك ناعمة و نضرة وذات مظهر شبابي أكثر. طريقة الاستخدام: توضع كمية مناسبة من الكريم ويدلك حتى يمتصه الجلد تماماً، يستخدم قبل النوم ويترك طوال الليل حتى يمتصه الجلد تماماً. تحذيرات: - تجنب ملامسة العينين. - في حال حدوث تهيج توقف عن الاستخدام واستشر طبيبك - للاستخدام الخارجي فقط. - تحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

فيديو: لن تصدقوا تكلفة اهتمام سيرينا وليامز ببشرتها مساءً

نصائح جمالية لإطلالة جذابة من إيفا مانديز

عناية بالبشرة الحساسة على خطى نيكول كيدمان