أفضل أنواع الزيوت الطبيعية وفوائدها للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - أثبتت الزيوت الطبيعية قدرتها على تعزيز صحّة الشعر ومنحه النضارة واللمعان اللذين يفقدهما نتيجة تعرّضه للعديد من العوامل. وهذه الزيوت تتنوّع في ما بينها من حيث المصدر والفائدة التي تقدّمها للشعر.



في ما يأتي أبرز الزيوت الطبيعية التي تعزّز صحة الشعر، نتعرّف إليها وإلى فوائد كل منها:



زيت الأرغان

زيت الأرغان للشعر



صُنّف زيت الأرغان كعلاج ذهبي للشعر الجاف، حتى بات الزيت الأكثر استخداماً من قبل السيدات في يومنا هذا، وأصبحت العلامات التجارية تقدّم مستحضرات عناية بالشعر بتركيبة هذا الزيت الغنيّ.



هو زيت غنيّ بالأحماض الدهنية والفيتامينت E، يحمي الشعر من الجفاف والتقصّف ويعيد إليه ملمسه الحريري الناعم.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند لتغذية الشعر



بفضل غناه بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، يساعد زيت جوز الهند في تعزيز صحّة فروة الرأس وتجديد الخلايا، ما يمنح الشعر قوّة أكبر وينشّط عملية نموّه. هو من الزيوت التي تناسب مختلف أنواع الشعر، يمكن استخدامه كعلاج أسبوعي على شكل قناع أو كتركيبة في الشامبو.



زيت المكاديميا

زيت المكاديميا لتنشيط الدورة الدموية



على الرغم من أن زيت المكاديميا لم يحصل على الشهرة التي حصل عليها الزيتان السابقان، فهو غنيّ بالعديد من الفيتامينات التي تساعد في معالجة مشكلة جفاف الشعر. يمكن استخدامه كعلاج للشعر الخفيف، حيث أنه ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس ويساعد في نموّ الشعر بشكل صحيّ وكثيف.



زيت اللوز

زيت اللوز للشعر الجاف



يحتوي زيت اللوز على الفيتامين E والأحماض الدهنية والبروتين والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مكوّنات مضادة للأكسدة. كل هذه المكوّنات الغنيّة تساعد في تعزيز صحّة فروة الرأس وحمايتها من الالتهابات، وبالتالي ينمو الشعر بشكل صحيّ ومتين. بالإضافة إلى دوره في ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتقصّف.

Advertisements



زيت الباوباب

زيت الباوباب لتعزيز مرونة فروة الرأس



يعتبر زيت الباوباب من الزيوت الحديثة في عالم التجميل، وقد أثبت فعاليته بفضل احتوائه على الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية لترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف. يحتوي هذا الزيت على الفيتامينات A,E,D,F التي تجتمع لتعزيز مرونة فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية ما يساعد في نمو الشعر بشكل أسرع.



زيت مارولا

زيت المارولا لنموّ الشعر



يتميز زيت المارولا برائحته الزكيّة، وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامين C. يساعد هذا الزيت في ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتكسّر، كما أنه ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس فيعزّز نموّ الشعر بشكل أسرع. ومن فوائد زيت المارولا أيضاً قدرته على حماية الشعر من العوامل الخارجية المضرّة بصحّته وفي مقدّمتها أشعة الشمس.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

خلطتا خل التفاح لعلاج تساقط الشعر

تسريحات للشعر الخفيف تمنحه حجماً كثيفاً

أفضل ماسك لترطيب الشعر الجاف