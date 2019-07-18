كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 05:18 مساءً - تتميز النجمة المصرية ياسمين صبري بطريقة اختيارها لاطلالاتها، سواء كانت من فساتين السهرة أو اطلالاتها الكاجوال والسبور اليومية، أو غيرها، حيث تتنوع بألوانها الراكزة وقصاتها المحتشمة المشعة بالأنوثة.

ياسمين صبري هي من النجمات العربيات اللواتي يشتهرن بأناقتهنّ الدائمة، خصوصًا خلال المناسبات الخاصة وسهرات السجادة الحمراء. شاهدي صور ياسمين صبري في فساتين سهرة.

اطلالات ياسمين صبري بفساتين السهرة



ياسمين صبري.. أناقة الذهبي وسحر الأحمر



خلال إحدى سهراتها الخاصة، رصدنا ياسمين صبري وقد اختارت فستان سهرة باللون الأصفر من قماش براق، مزينًا بالكريستال، وهذا النوع من الفساتين يناسب ياسمين كثيرًا ويُبرز جمالها، تصميمه ناعم وبسيط، له شق على الساق يصل أعلى حدّ الركبة، وقد أكملت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ماسية لافتة



كما تدرك ياسمين صبري جيدًا، تدرجات الألوان التي تليق بها، خصوصًا اللون الأحمر الذي يناسبها جدًّا. من هنا اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من تصميم “أنطوان القارح ، مصنوعًا من قماش المخمل الفاخر بقصة راقية منسدلة، ومحددة الخصر، مع أكمام طويلة، وقد ناسبها وناسب قوامها بطريقة مميزة، واختارت معه شنطة يد باللون الأسود، ومجوهرات ماسية فاخرة.

اطلالات ياسمين صبري بفساتين السهرة



ياسمين صبري ببريق الكريستال

وللبريق سحر آخر مع النجمة المصرية ياسمين صبري، التي تألقت في إحدى مناسباتها، بفستان سهرة من تصميم يوسف الجسمي، مصنوع من قماش التول المشكوك بحبات الكريستال، تصميمه لافت ومميز، مع أكمام طويلة وقصة ضيقة منسدلة، وقد أكملت اللوك بشنطة يد باللون الأبيض، ومجوهرات ماسية فاخرة.



اطلالات ياسمين صبري بفساتين السهرة

ومن اطلالاتها المميزة، ذلك الفستان الأبيض من أكمام الدانتيل المحتشمة، الذي اختارته في إحدى مناسباتها الإعلامية، وزادها رقيًّا وجاذبية.

وظهرت ياسمين مرة أخرى بفستان ناعم من اللون الأسود، تميز بلمسات الريش على آخره بالرغم من احتشامه.

اطلالات ياسمين صبري

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