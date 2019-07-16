أجمل أساليب المكياج من وحي جيجي حديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:34 مساءً - تتنوّع أساليب المكياج بين فتاة وأخرى حسب شخصيتها وأسلوبها في اختيار الإطلالة التي ترغب فيها. فالبعض يفضل المكياج الناعم والبعض الآخر يميل إلى اختيار الألوان اللافتة التي تجعل الملامح تبدو أكثر جرأة.



من أسلوب مكياج جيجي حديد، اخترنا لك هذه الإطلالات لتستوحي منها المكياج المناسب لك.

مكياج جيجي حديد





لمناسبة احتفالها بعيدها الـ23، اختارت جيجي مكياج عيون ذهبي زاد من جرأة إطلالتها وإشراقها. وقد غطّت الظلال الذهبية كامل الجفن وجاء خط الأيلاينر الأسود ليمتد من زاوية العين الداخلية إلى أطرافها ويزيد من جرأة مكياج العيون.



على الرغم من أن مكياج خشبات العروض يعكس غرابة في معظم الأحيان، فقد ظهرت جيجي خلال أحد عروض الأزياء لخريف 2019 بأحمر شفاه باللون الأسود، وهو لون شاهدناه على نجمات كثيرات وهو خيار مناسب للشابات اللواتي يبحثن عن مكياج جريء وعصري في الوقت نفسه.

مكياج جيجي حديد



أثناء حضورها إحدى المناسبات في الآونة الاخيرة، أطلّت جيجي بمكياج برونزي ناعم، اختارت له ظلال عيون باللونين البني والنحاسي مع لمسة بريق لافتة. وقد زاد من جمال إطلالتها شعرها المالس والمنسدل.



لأن بشرتها نقيّة وتتميّز بسحنة حنطية لافتة، تختار جيجي في بعض الأحيان أن تبقي لونها الطبيعي مع لمسة بسيطة من البلاش وأن تركّز أكثر على شفتيها وتزيد من حجمهما كما فعلت في هذه الصورة.

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في هذه الإطلالة، اعتمدت جيجي تسريحة الشعر المبلّل والمشدود إلى الخلف. واختارت ظلال عينين باللون العسلي اللامع واكتفت بوضع الماسكرا فقط. أما أحمر الشفاه فكان جريئاً بدرجات اللون التوتي الداكن.

مكياج جيجي حديد



على الرغم من أن اللون القرمزي رائج في مكياج عيون هذا العام، فقد استبقت جيجي حديد الصيحات الجمالية حيث أطلت بمكياج عيون ناري خلال عرض آنا سوي في العام 2017 وبدا مكياجها دراماتيكياً غامضاً.



خلال حضورها عرض توم فورد، ظهرت جيجي بالشعر القصير مع مكياج عينين غريب، فاعتمدت أيلاينر أسود عريضاً جداً حتى أن نهاية أطرافه لم تكن مجنّحة أو ممدودة إنما جاءت عريضة أيضاً. وبدا بشكل ضبابي ظلال العيون الزهري الذي نسّقته مع أحمر الشفاه الغلوس.

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