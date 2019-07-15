كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 04:33 مساءً - العطور الأيقونية هي العطور الأولى التي صدرت عن أرقى الدور العالمية، منذ العديد من السنوات، إلا أنها ظلت الأكثر انتشاراً بين النساء رغم مرور الزمن عليها، لذلك لم تُمحَ من الذاكرة وبقيت حاضرة الى اليوم تضاهي أجمل العطور الحديثة من حيث الفخامة والرقي.

وفي ما يلي، سنعرفك الى أسماء عطور نسائية فخمة لا تُمحى من الذاكرة.



Opium من إيف سان لوران

تم إطلاق النسخة الأصلية من هذا العطر في عام 1977، لكن كان يتم تعديل رائحته مع كل إصدار جديد منه، إلا أن الكلاسيكية لا تزال تطغى عليه حتى الآن. النغمة الأساسية لهذا العطر هي الفانيليا، والتي تتكامل بهدوء مع رائحة الأفيون الحارة. وسرعان ما أصبح هذا العطور أحد أكثر العطور مبيعاً في العالم.

Opium



Chanel No.5 من شانيل

يُعرف عطر Chanel No.5 عالمياً بأنه العطر الأكثر شهرة على الإطلاق، فقد صدر عن دار شانيل في عام 1921 ليكون مثالاً للأنوثة والجمال. يشتمل هذا العطر على رائحة نادرة تُعدى Rose Centifolia، التي تُزرع فقط في غراس في فرنسا. وقد قالت النجمة الراحلة مارلين مونرو في أحد الأيام، إنها لا تحتاج عند النوم إلا بضع قطرات من عطر Chanel No.5.

Chanel No. 5



J’Adore من ديور

تم تصميم هذا العطر الساحر في عام 1999 من قبل Calice Becker، ومنذ إطلاقه أصبح الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، ومنذ ذلك الحين تم تطويره بعدد من النغمات المختلفة. إنه عطر أيقوني يقدم مفهوماً جديداً للأنوثة، كما أن رائحته العصرية تتوافق مع خط دار ديور الأساسي.

J'adore



Red Door من Elizabeth Arden

إنه عطر كلاسيكي وأنيق ومبدع، تم تصميمه في عام 1989، ليكون رمزاً للسحر والرفاهية المستوحاة من مركز Red Door Spa الشهير. يحتوي قلب هذا العطر وردة اليلانغ يلانغ والأوركيد والياسمين وزنبق الوادي وزهر البرتقال والبنفسج البري والفريزيا، أما قاعدته فتتكون من العسل وخشب الصندل ونجيل الهند.



Red Door

Shalimar من غيرلان

يٌعتبر هذا العطر الشرقي المميز بمثابة حلم ساحر، وهو يشكل خياراً رائجاً للنساء منذ عام 1924، ولا تزال رائحته خالدة حتى الآن. شاليمار هو اسم المكان الذي تم فيه الاحتفال بقصة الحب التي جمعت الأمير الهندي الشاه جيهان والأميرة الفارسية ممتاز، والتي ألهمت جاك غيرلان لتصميم عطر Shalimar، الذي تجسد زجاجته الأصلية منحنيات النافورات التي زينت القصور الهندية في ذلك الوقت.

Red Door

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