بوتكس أم فيلر أيهما أفضل..فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 04:33 مساءً - قد يخلط بعض الناس بين تقنية حقن البوتكس والفيلر، وقد يجدون صعوبة في التفرقة في كيفية استخدام المادتين.



بداية سنشرح لكِ ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر :



البوتكس Botox مادة تُستخلص من بكتيريا يتم حقنها في الأماكن التي تبرز فيها تجاعيد الوجه، وتعمل على إرخاء العضلات ما يقلل من الخطوط الموجودة بشكل كبير.

إنّ حَقن البوتكس قد يبدو إجراءً بسيطًا، إلا أنه في الحقيقة عبارة عن خطوة تحتاج إلى خبرة ودقة، لتحقيق نتائج جيدة، ولتجنب الآثار الجانبية التي قد تحصل نتيجة لاستخدامه، حيث يتم اختيار العضلة التي تسبب التجاعيد المراد علاجها، من خلال حقنها بمادة البوتكس، وتستغرق العملية أقل من 15 دقيقة، ويمكن التأكد من النتائج بعد مدة أقلها خمسة أيام.

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أمّا الفيلرFiller فهو مادة مالئة طبيعية أو مصنّعة، يتم حقنها لجعل الوجه يبدو ممتلئًا، ويتم حقنها في الفراغات والتجاعيد، كما تُستخدم لتكبير الشفاه والخدود.

أما بالنسبة لخطوات حقن الفيلر، فهي خطوة غير جراحية عملية لا تحتاج للتخدير، ولكن هناك بعض السيدات يخشون آلام الحقن، فيستخدم الطبيب البنج الموضعي معهنّ، ويتم ملء إبر مخصصة للحقن بالمادة والكمية المناسبة للسيدة، ثم يتم الحقن في الأماكن المرغوبة.

من أبرز مميزات الفيلر أنها إجراء لا يتعدى نصف الساعة، ويمكن مشاهدة النتائج فورًا.



وبما أنّ التقدم بالعمر هو أكثر ما يقلق أيّ سيدة لما يصاحبه من تجاعيد، وظهور علامات شيخوخة على الجسم والوجه، ما يدفع معظم النساء إلى البحث عن حلول للمحافظة على شبابهنّ ورونقهنّ.

ومن بين تلك الحلول خطوات الحقن بالبوتكس أم الفيلر، وهو نهج جديد لعلاج الوجه يكمن في استخدام الكميات الصحيحة من التجميل للعناية بكل سيدة، عبر تقييم الوجه وإعطاء كل تفصيل حقه بالحصول على مظهر طبيعي بعيد عن التكلف.

على أن يبقى المفهوم الأبرز "الأقل هو الأكثر بل والأجمل".



لمزيد من التفاصيل ننصحكِ بمتابعة الدكتور هشام معلّم اختصاصي الجراحة التجميلية والترميمية، الذي سيقدم شرحًا علميًّا وعمليًّا من خلال هذا ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> :

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