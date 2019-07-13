مكياج ناعم... طبقيه على طريقة الفنانة إليسا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 11:21 مساءً - تتبع الفنانة إليسا أسلوباً خاصاً في تطبيق المكياج، فهي تحرص على الاختيارات الراقية وأساليب المكياج الناعمة التي تبرز من خلالها جمال وجهها. وعلى رغم اعتمادها أساليب مكياج متنوعة في إطلالاتها، إلا أنها تصب في مجملها في خانة المكياج الناعم والألوان الهادئة.

فإن كنت من محبات المكياج الناعم، طبقيه على طريقة الفنانة إليسا، وتعرفي من خلالها الى أبرز أسرار مكياجها.



أبرز خطوط مكياج إليسا



- ألوان المكياج الترابية التي تلائم كثيراً لون بشرتها الحنطية وأسلوبها الناعم واختياراتها الراقية.

- لا تتخلى إليسا عن البرايمر، فهو المستحضر الأهم بالنسبة إليها، فمن خلاله تحافظ على مكياج ثابت لمدة أطول، وألوان متألقة وجذابة.

- كريم الأساس ذو التغطية المرتفعة، الذي يعمل على إخفاء كافة العيوب والشوائب على بشرتها، إضافة الى الكونسيلر الذي يعد ضرورياً بالنسبة إليها كفنانة، فهو يخفي التعب والإجهاد وآثار السهر تحت عينيها.

- الأيلاينر والماسكرا، فهما يبرزان جمال عينيها ويعززان من حجمهما.



مكياج ناعم على طريقة إليسا

تغطية عالية للبشرة

مكياج ناعم على طريقة اليسا



تحرص إليسا في مكياجها على أن تظهر بشرتها خالية من الشوائب، وإنما من دون الإكثار من الكريمات ومستحضرات المكياج، بحيث تحصل على تغطية مثالية لبشرتها بعيداً عن المبالغة. ولكي تحصلي على مكياج بشرة إليسا، احرصي في البداية على ترطيب بشرتك ووضع البرايمر، ومن ثم توحيد لونها من خلال استخدام كريم أساس بتغطية عالية قريب الى لون بشرتك. ولتغطية الشوائب والهالات السوداء حول العينين، طبقي الكونسيلر بلون أغمق قليلاً من كريم الأساس. وأخيراً، ثبتي كريم الأساس ببودرة الوجه لبشرة مشرقة وناعمة.



مكياج عيون سموكي

مكياج ناعم على طريقة اليسا



تميل إليسا كثيراً الى مكياج العيون السموكي الناعم، فهو يبرز جمال عينيها، وهي غالباً ما تعتمد فيه ظلال العيون باللون الأسود على كامل الجفن العلوي، وباللون البرونزي على الجهة الداخلية للعين، وتعمل على دمجهما بطريقة فائقة النعومة. أما الآيلاينر، فتفضله إليسا بخط رفيع ممتد على الرموش السفلى، مع سحبه الى الأعلى ليتلاقى مع الظلال السموكي. ولا يكتمل مكياج عيون إليسا من دون استخدام الرموش الاصطناعية، وملء الفراغات في حاجبيها وتعريضهما بقل الحواجب باللون البني الناعم.



أحمر شفاه ناعم

مكياج ناعم على طريقة اليسا



يتميز مكياج إليسا بالتناغم التام بين مكياج العيون والشفاه، إذ تختار مع مكياج العيون السموكي أحمر الشفاه النيود، الذي يبرز حجم شفتيها ويعزز من جمالهما. واللافت، أن إليسا غالباً ما تبتعد عن ألوان أحمر الشفاه الجريئة، كالأحمر مثلاً. أما الخطوة الأخيرة في مكياج إليسا، فهي إضاءة الوجنتين وإبراز عظمة الخدين بالبلاش البرونزي المشرق على كامل الوجه، إنما بطريقة متساوية.

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