غادة عبد الرازق تفصح لـ الخليج 365 عن أسرار جمالها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 11:21 مساءً - غادة عبد الرازق المتألقة والمتجددة دائماً ربما لا يصدق البعض أنها في الـ 54 من عمرها. هذه الممثلة المميزة بأدوراها وشبابها الدائم ورشاقتها اللافتة كشفت البعض من أسرارها جمالها في هذه المقابلة مع الخليج 365



سرّ جمال شعر غادة عبد الرازق

جمال شعر غادة عبد الرازق



يتميز شعركِ باللون الأسمر اللامع والطويل، كيف تحافظين على نعومته؟

-أهم شيء الاعتناء به وتغذيته ببعض الكريمات، وبخاصة مكونات العسل واللبن.



وأيّ لون تصبغين به شعركِ؟

اللون البني.



وهل استخدمتِ الشعر المستعار سابقًا؟

استخدمت "الباروكة" في مسلسل "ضد مجهول"، حيث كانت أكثر من باروكة.



هل من العيب أن تخضع المرأة لعمليات التجميل؟

ليس عيبًا، بخاصة لو رأت المرأة أنّ هناك عيبًا في وجهها وتريد أن تصلحه، فعليها اتخاذ هذه الخطوة فورًا.



غادة عبد الرازق ماكياجها وطرق العناية ببشرتها

غادة عبد الرازق



آخر عملية تجميل خضعتِ لها وكذلك جلسات العناية بالبشرة؟

بالنسبة لي أخاف أن أُجري أيّ عملية تجميل، لأنّ وجهي إذا حدث به أيّ تغيير فساعتها لن أستطيع أن أُمثِّل مرة أخرى. أما العناية بالبشرة فكل 6 أشهر ممكن أن أخضع لجلسة تنظيف بشرة.



ما نصيحتكِ لأيّ فتاة للحفاظ على جمالها ومظهرها؟

شرب المياه بكثرة، والنوم ساعات أطول وشرب الحليب والعسل، والابتعاد عن الكحوليات قدر المستطاع، وآخر شيء هو هدوء النفسية من الداخل.



طلاء شفاه يناسب بشرتكِ الخمرية؟

أحب الألوان المائلة للروز وتكون طبيعية وليس فاقعة اللون.

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ما محتويات حقيبتكِ الخاصة؟

مثل أيّ سيدة، فيها أحمر الشفاه، والنظارة، والموبايل، وعطري الخاص، ومفتاح السيارة والمنزل، والفيزا كارت، والبطاقة الشخصية وبعض علكات اللبان.



عطر غادة عبد الرازق المفضّل



عطركِ المفضل الذي لا يفارقكِ؟

دولتشي أند غابانا، وغوتشي، وبويزن، وأوبيون، وأيّ عطر فيه رائحة العود.

مجوهرات

مجوهرات غادة عبد الرازق المفضّل

كم قطعة مجوهرات في خزانة مجوهراتِك؟

أحب الماس ولا أحب الذهب.



ألديكِ ميراث من المشغولات الذهبية تركتها لكِ والدتكِ؟

والدتي رحمها الله، كانت تحب الذهب جدًّا، وقد أعطتني "أساورها"، والتي ظهرتُ بها في الحقيقة في مسلسل "الحاج متولي" في شخصية "نعمة الله"، والتي كانت أساور حقيقية.



أسرار رشاقة غادة عبد الرازق



وما الحمية الغذائية التي استطعتِ تنفيذها وتنصحين المرأة العربية بها؟

خسرت من وزني 20 كيلوغرامًا في 4 سنوات وعلى مراحل متفرقة، رغم حبي للأكل؛ حيث إنّ السِرّ يرجع لأنّي آكل بشكل متوازن، فلا أحرم نفسي من شيء أبدًا، ولكنّي آكل بكميات صغيرة وقليلة. وقد ساعدتني خسارة الوزن في المحافظة على صحتي، وساعدني في شغلي بتقمّصي لكل الشخصيات.

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