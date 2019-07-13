كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - لاحظنا منذ سنوات قليلة عودة رواج موضة الحزام العريض؛ حيث رأيناها متميّزة ومختلفة الألوان والخامات والتصاميم على منصات دور الأزياء العالمية. وبدون أي شك، يضفي الحزام العريض لمسة من الأناقة والأنوثة على إطلالة المرأة. ولموسم صيف 2019، لفتنا استكمال رواج موضة الحزام وبالأخص العريض منه كواحدة من الإكسسوارات الأساسية لكل لوك.

الحزام العريض موضة صيف 2019-





اليوم سوف تتعرفين معنا من خلال "الخليج 365" على أبرز تصاميم الحزام العريض الذي يعد موضة صيف 2019 لكي تنتقي منها ما يلائم ذوقك من ألوان وأنواع جلد وأقمشة وزركشات.





الحزام العريض موضة صيف 2019

الحزام العريض موضة صيف 2019-





لفتتنا موضة رواج الحزام العريض في صيف 2019؛ حيث رصدناه على منصات العديد من دور الأزياء العالمية ضمن عرضهم لمجموعات ربيع/ صيف 2019.





الحزام العريض الجلدي موضة صيف 2019





-ظهر الحزام الجلدي العريض الفاخر باللون البني على منصة علامة بربري Burberry خلال عرضها لمجموعة صيف 2019 محدداً الخصر من خلال تنسيقه مع جاكيت Trenchcoat باللون البيج.

الحزام العريض من بربري Burberry



هذا الحزام بتصميمه البسيط سيضفي الأناقة على أي إطلالة بالفستان أو الجاكيت الطويلة مسلّطاً الضوء على القسم الأعلى من الجسم؛ لذا ننصح السيدات ذوات الأرداف الممتلئة باعتماده.





-كذلك فقد رصدنا الحزام العريض بأسلوب عصري على منصة أليكساندر وانغ Alexander Wang، وكأنه مجموعة من 3 أحزمة ذات أحجام مختلفة اجتمع في تصميم واحد من الجلد الأسود وتفاصيل فضية اللون.

الحزام العريض لدى أليكساندر وانغ Alexander Wang





اعتمدي هذا الحزام إذا ما كنت من عاشقات التميّز والفرادة؛ وهو مناسب جداً للإطلالات الكاجوال والنهارية.





- للحزام ذي القاعدة العريضة المحيطة بالخصر، والذي برز على منصة أليكساندر ماكوينAlexander McQueen لموسم صيف 2019، نكهة خاصّة. فقد ذكّرنا للوهلة الأولى بإطلالات الـCow Boy. هذا الحزام غير ملائم لصاحبات القوام الممتلئة ذلك لأنه سيكشف عن الشحوم الزائدة.

الحزام العريض على منصة أليكساندلر ماكوين Alexander McQueen





الحزام العريض المصمم من القماش موضة صيف 2019





-ظهر حزام القماش العريض البيج ومكمّلاً للإطلالة بالطقم Suit على منصة أليكسا تشانغ Alexachung لصيف 2019 من خلال تحديده لخصر العارضة.

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حزام عريض من القماش من أليكسا تشانغ Alexachung





هذا الحزام يضفي أناقة، وهو مثالي إذا أردت البروز بإطلالة أحادية اللون.





-ولم يفارق الحزام العريض المصمم من القماش الملون بطبعات الورود المنعشة منصة إيلي صعب Elie Saab لموسم صيف 2019، حيث رصدناه مضفياً على الإطلالة بالفستان نوعاً من الأنوثة الفاخرة من خلال لونه المماثل للون الفستان.

الحزام العريض لدى إيلي صعب Elie Saab





اعتمديه إذا ما أردت إبراز خصرك دون إظهار اعتمادك للحزام العريض لهذا الغرض.





- وبرز الحزام العريض ضمن مجموعة ألتوزارا Altuzarra لموسم صيف 2019 باللون البيج من خلال تنسيقه مع إطلالة شبه رسمية لطقم مكوّن من جاكيت تنورة باللون الأسود، كاسراً من حدّته.

الحزام العريض لدى ألتوزارا Altuzarra





يمكنك أيضاً ارتداء هذا الحزام منخفضاً على الخصر إذا ما أردت تنسيقه مع الجينز.

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