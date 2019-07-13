5 طرق آمنة لإزالة المناكير من دون استخدام مُزيل‎ طلاء الأظافر

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 04:34 مساءً - هناك الكثير من منتجات طلاء الأظافر التي تضرّ بصحة أظافرك، لهذا تقلق بعض الصبايا عند استخدامه ، بسبب احتوائه على مواد كيميائية قد تسبب ضعف وتكسر الأظافر. لهذا اخترنا لك في الخليج 365.نت وصفات وخلطات من مواد طبيعية لإزالة المناكير، بنفس فاعلية مزيل المناكير.
معجون الأسنان
احضري ملعقة من معجون الأسنان لصنع طبقة سميكة من معجون الأسنان الأبيض على كل ظفر، واتركيها لمدة 5 دقائق، ثم نظفي الأظافر باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
مزيل العرق
يحتوي مزيل العرق على نسبة من الكحول الذي سيساعدك في إزالة المناكير.
رشي مزيل العرق على الظفر واتركيه لدقيقتين، ثم امسحي طلاء الأظافر باستخدام كرة القطن.
الليمون وخل التفاح
يمكنك صنع مزيل أظافر بكل سهولة بمواد متوفرة في مطبخك، فقط امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض في وعاء. ثم احضري ماء دافئا وضعي أصابعك فيه لمدة من 5 إلى 10 دقائق، بعدما اغمسي كرة القطن في خليط الخل والليمون، وافركي الأظافر المطلية بطلاء الأظافر بلطف.
الماء الساخن
أبسط طريقة لإزالة طلاء المناكير وبشكل سريع هي وضع أصابعك في وعاء به ماء ساخن لدرجة مناسبة لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، ثم افركي أظافرك بقطعة قماش برفق، وستلاحظين إزالة المناكير بكل سهولة.
العطور
يمكنك أيضاً استخدام عطرك بنفس طريقة استخدامك مزيل العرق لإزالة المانكير، رشي على الظفر واتركيه لدقيقتين، وامسحي طلاء الأظافر باستخدام كرة القطن.
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