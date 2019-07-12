ملابس مريحة وأنيقة تقدّمها العلامة السعودية Sotra

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - تأسست علامة Sotra في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2010 من قبل صاحبة الأنامل المبدعة المصممة السعودية مريم بن محفوظ. وتعبّر هذه العلامة عن رؤية للأنوثة دون جهد إضافي، حيث يتجلّى ذلك من خلال التفاصيل الدقيقة، التقنيات المبتكرة والتصنيع الفاخر.

وتنضوي فلسفة Sotra في تصميم الأزياء والقفاطين على العثور على البهجة الموجودة في الحياة اليومية مع إعطاء الفخامة أهمية بطابع عصري ويدوي.

المصممة السعودية مريم بن محفوظ

وفي حوار شيّق، جالست «الخليج 365» مصممة علامة Sotra، مريم بن محفوظ لتتعرّف أكثر على ما يميز أحدث إبداعات أزياء الدار.

تصاميم مبتكرة

- تأسست Sotra في جدة عام 2010. على ماذا ترتكز علامتك وكيف تعملين من أجل الحفاظ عليها؟

منذ بدايتنا، ارتكزت العلامة على سهولة الاستخدام والراحة والتنوّع. فقطعنا مصممة بهدف تمكين المرأة التي ترتديها، حيث يتم ابتكارها مع الأخذ بعين الاعتبار نمط.

تصاميم عصرية من SOTRA

- ماذا تمثّل Sotra بالنسبة لمريم بن محفوظ؟

Sotra هو خط عصري من الألبسة الجاهزة. وقد تم تأسيسه عندما لوحظ وجود فجوة كبيرة في السوق. ففي منطقتنا، لدينا احتياجات محدّدة ومعيّنة حيث يكون ارتداء الملابس لمناسبة كوكتيل مختلفاً تماماً عما يقدمه السوق الغربي... كما ولدينا مناسبات خاصة ومواسم ليست موجودة في أي مكان آخر.

لذلك، رغبت في تصميم قطع تناسب هذه المناسبات، وبالتالي تأسيس علامة تجارية محلية ذات معايير دولية تقديم تجربة، بدلاً من مجرد قطعة ملابس.

- لاحظنا أنك تعتمدين الكثير من الألوان الرائعة والنابضة بالحياة. ما هي علاقتك بالألوان؟

توفّر الألوان سبباً أساسياً لابتكار قطعة لافتة. وهذا ما لا تأخذه العديد من دور الأزياء بعين الاعتبار. فالألوان تضفي الحيوية على الإطلالة ومن الإيجابي أن نفكّر بمختلف أذواق السيدات.

تصاميم عصرية من SOTRA

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امرأة Sotra

تصاميم عصرية من SOTRA

-بنظر مريم بن محفوظ. كيف هي شخصية المرأة التي ترتدي من تصاميم Sotra؟

امرأة Sotra هي تجسيد للسلطة، فهي صورة لحسن الذوق وانعكاس للبهجة والفرح.

هي السيدة التي تحب الحياة وتقدّر التجارب، وتعرف كيف تعتني بنفسها. هذا شيء جميل معروف عن ثقافتنا، فبغض النظر عن انشغالاتها اليومية الكثيرة، تولي المرأة العربية دائماً وقتاً كافياً لنفسها.

مجموعة صيف 2019

- ما الذي ألهمك في تصميم مجموعتك الأخيرة؟

هذه المجموعة مستوحاة من المغرب. فقد مزجت الجماليات العربية مع الأساليب المعاصرة من خلال استلهام الثقافات البربرية والأوروبية والعربية التي تؤثر على التراث المغربي.

تصاميم عصرية من SOTRA

-ما هي الأقمشة التي اعتمدتها ضمن مجموعة صيف 2019؟

تعتبر الشراريب أكثر ما يميّز هذه المجموعة! فأنت لن تجديها في كل قطعة وتصميم، إنما يتم وضعها بمهارة. كذلك، تعدّ الألوان الجريئة التي تظهر من خلال التقليمات والدانتيل رائجة في مجموعتي، وتجدينها مع أحزمة مطابقة لها وتكمّل الإطلالة.

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