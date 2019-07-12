عطور نسائية صيفية لن تملي من رائحتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - إن كنت تبحثين عن عطر جديد يخرجك من الملل ويشعرك بالحيوية والانتعاش، فقد اخترنا لك مجموعة من أجمل العطور النسائية الصيفية، التي لن تملي من رائحتها إطلاقاً، والتي ستجعلك مفعمة بالأنوثة وتلفت الأنظار إليك.



Jo Malone Jo Loves Mandrine

Jo Malone Jo Loves Mandrine



تتوافر لدى دار Jo Malone مجموعة من أفضل العطور، التي تلاقي انتشاراً كبيراً حول العالم، ويعد عطر Jo Loves Mandrine واحداً من هذه العطور، وهو يتركز بشكل أساسي على رائحة الحمضيات المنعشة التي تجعلك في نشاط كبير طوال اليوم، وتبعث فيك الحيوية خلال الأجواء الحارة.



Derek Lam 10 Crosby Silent St. Eau De Parfum

Derek Lam 10 Crosby Silent St. Eau De Parfum



يجسد هذا العطر صورة فتاة تسير في الشارع وتبدو واثقة من نفسها أكثر من أي وقت مضى، لذلك فإن هذا العطر سيعزز من قوتك وشخصيتك أمام الآخرين، من خلال رائحته الزهرية المنعشة التي تتركز في شكل أساسي على رائحة المسك النقي. إنه عطر مثالي لتمضية يوم تحت أشعة الشمس الساطعة، فرائحته التي تدوم طويلاً لن تفارقك طول النهار.



Atelier Cologne Clementine California Cologne Absolue Pure Perfume

Atelier Cologne Clementine California Cologne Absolue Pure Perfume



عند استخدام هذا العطر، تطالعك فوراً رائحة الحمضيات الممزوجة مع لمسات خفيفة من العرعر والماندرين، إضافة الى نغمات أخرى مثل اليانسون وخشب الصندل والفلفل. يجسد هذا العطر الأجواء الاستوائية، وهو مخصص للنساء والرجال على حد سواء.



Tom Ford Soleil Blanc Eau De Parfum

Tom Ford Soleil Blanc Eau De Parfum



يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً من الأزهار والعنبر، كما أنه لا يخلو من بصمة دار توم فورد المميزة التي يحبها الجميع. إنه عطر صيفي في غاية الأناقة والرقي، ملائم جداً لمختلف الأوقات، وهو سيجعلك تفيضين أنوثةً وجاذبية.

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CK One Summer

CK One Summer



عندما نفكر في فصل الصيف، تأتي الى ذاكرتنا فوراً أرجوحة على الشاطئ وارتشاف عصير بارد لذيذ وقراءة كتاب ممتع، لكن إن لم يكن في مقدورك تحقيق هذه الأمور، استخدمي هذا العطر الجذاب، فرائحته كافية لنقلك الى منتجع رائع وخلاب، فهي تتركز في شكل أساسي على الموكيتو والغوافة وخشب الأرز.



Caudalie, Rose de Vigne

Caudalie, Rose de Vigne



رائحة هذا العطر هي صورة لحديقة ورود تفوح رائحتها في الصباح الباكر لتعطر المكان طوال النهار، وبالتالي فإن استخدامك لهذا العطر سيشعرك وكأنك محاطة بمختلف أنواع الزهور ذات الرائحة الخلابة، فهو عبارة عن مزيج رائع من الورود المختلفة التي ستمنحك رائحة مثالية طوال النهار.

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