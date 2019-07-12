اِستوحي قصات الشعر القصير من نجمات العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - الشعر القصير يمنح الصبايا مظهرًا خاصًّا ورائعًا، تحديدًا لأنه أصبح صيحة تعتمدها الكثيرات من النجمات وتاليًا الصبايا، وإذا كنتِ تفكرين في الحصول على قصة جديدة، إليكِ أحدث قصات شعر من نجمات العالم.



- الممثلة والعارضة البريطانية كارا ديليفين



الممثلة والعارضة البريطانية كارا ديليفين



كانت قد اعتمدت كارا قصة شعر قصير ذي لون ذهبي جذاب، أعطاها لمسة أنثوية مرهفة، وساهمت القصة ولون الشعر على منحها ملامح جميلة، بخاصة الجمع بين لون الشعر مع لون عينها الزرقاوين.



- دوا ليبا



دوا ليبا

تعطي خصلات الشعر القصير جاذبية ليس لا حدود للنجمة الأمريكية، مناسبة للوجه الطويل والنحيف، بخاصة وأنها اعتمدت على طول وسط ما بين الملامس للأكتاف، وقصة البوي فريند.



- مارغوت روبي



مارغوت روبي

دائمًا ما تظهر النجمة الأسترالية مارجوت روبي، بأسلوبها الساحر من اطلالاتها الأنيقة من مكياج وتسريحات الشعر الناعمة والجذابة، بخاصة الشعر القصير الأشقر الذي يمنحها جاذبية.



- كاتي بيري

كاتي بيري



تعتمد كاتي تسريحة شعر مفعمة بالحيوية، حيث يجمع شعرها القصير ما بين اللون الأسود والأصفر، ويؤدي إلى مظهر رائع مع انعكاس الأضواء عليها.



- بيلا حديد

Advertisements

بيلا حديد



اعتمدت العارضة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، قصّة البوب، والتي أصبحت مصدر إلهام لكل من تبحث عن تسريحات للشعر القصير.



- كيم كارداشيان

كيم كاردشيان



تحرص نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، على تجديد وتغيير في قصات شعرها ولونه، ويُعتبر الشعر القصير هو الأكثر جاذبية لها، مثل قصّة الشعر القصير، مع الأطراف الملتوية، التي تمنحها لوك منعشًا.



- جينا كولمان

الممثلة البريطانية جينا كولمان



تظهر الممثلة الإنكليزية بطلة مسلسل " Victoria" بالشعر القصير، والذي يُظهر أنوثتها ويتناسب مع تفاصيل ملامح وجهها، بخاصة مع تسريحة الشعر الفوضوية، التي تضيف لها لمسة شبابية.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

أبرز صيحات شعر من أسبوع الموضة للهوت كوتور 2019

نجمات بين تسريحات الشعر القصير والطويل

أفضل قصات الغرة 2019 لتسريحة مميزة كالنجمات