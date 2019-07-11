بعد إثارتها للجدل.. رانيا يوسف تعتذر عن "التدخل في الشأن السعودي"

قدمت الفنانة رانيا يوسف، اعتذارًا للمملكة العربية السعودية، عن تصريحات لها سابقًا أيدت فيها المطالبة بإسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، وذلك خلال تغريدة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت "يوسف": "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح، لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة و التقدير".

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وكانت الفنانة، نشرت تغريدة لها على صفحتها بموقع "تويتر"، قالت فيها :"نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 في السعودية، نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".

الأزمة تسببت في هجوم السعوديين عليها، ليمتلأ حسابها على موقع التغريدات القصير بانتقادات عدة موجهة لها.

التغريدة أثارت ضجة حول الممثلة المصرية، عبر تويتر، إذ علق عدد من المغردين السعوديين عليها متسائلين عن علاقتها بالقضية وما يخصها بها.

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