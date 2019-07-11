لللبشرة الدهنية: هذه أفضل أنواع كريمات الأساس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 10:37 مساءً - اختيار كريم الأساس، يشكل خطوة دقيقة لنجاح المكياج خاصة عندما يكون هناك اختلاف بأنواع البشرة. تحتاج البشرة الدهنية تحديداً إلى تركيبة تحميها من اللمعان ومن سيلان المكياج، لذا تأتي تركيبة كريم الأساس الخاصة بهذا النوع من البشرة خالية من الزيوت، تساعد في تقليص مسامات الوجه الواسعة مع السماح للبشرة بالتنفّس.



إليكِ أبرز أنواع كريمات الأساس الخاصة بالبشرة الدهنية:



Revlon ColorStay Makeup

Revlon ColorStay Makeup



يأتي كريم الأساس من ريفلون بتركيبة خفيفة وثابتة، تستمر طوال النهار وتمتص الزيوت من دون أن تؤدي إلى جفاف البشرة.



Laura Mercier Candleglow Soft Luminous Foundation

Laura Mercier Candleglow Soft Luminous Foundation



بفضل تركيبته الغنيّة يساعد كريم الأساس من لورا ميرسييه في توحيد لون البشرة وتقليص مسامات الوجه الواسعة، فيبدو مكياج وجهك بالكامل مشرقاً وخالياً من أي أثر للمعان.



Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation

Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation



لمن تفضّل تركيبة البودرة يأتي كريم أساس هورغلاس ليقدّم إليها البودرة القابلة للامتداد. عندما يُطبّق على البشرة يكون هذا المستحضر سائلاً ثم ما يلبث أن يصبح كالبودرة الناعمة على البشرة. يساعد في تعديل مستوى الزيت في البشرة دون أن يؤدي إلى جفافها.



Dior Diorskin Nude Air Fluid Foundation

Dior Diorskin Nude Air Fluid Foundation



كريم الأساس من ديور يساعد في توحيد لون البشرة وتوفير تغطية كاملة لها فيعمل على اخفاء كل الشوائب عنها، وهو ذات تركيبة خفيفة وناعمة يناسب البشرة الدهنية تماماً.



L'Oreal Infallible 24H Matte Liquid Foundation

L'Oreal Infallible 24H Matte Liquid Foundation



يوفر كريم الأساس من لوريال تغطية غير لامعة، تستمر مدة 24 ساعة ويبقى ثابتاً طوال النهار مهما كان حال الطقس. كما أن سعره معقول جداً مقارنة بكريمات الأساس الأخرى.

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Benefit Hello Flawless Oxygen Wow Liquid Foundation

Benefit Hello Flawless Oxygen Wow Liquid Foundation



يضمن هذا المستحضر من بينيفيت توازناً جذاباً للبشرة، فيمنحها مظهراً مشرقاً وفي الوقت نفسه غير لامع. تركيبة خالية تماماً من الزيوت وخفيفة على البشرة.أما السرّ فيكمن في انه يقلّص المسامات الواسعة من دون أن يحدث أي تكتلات تفسد المكياج.



Estée Lauder Double Wear Light Soft Matte Hydra Makeup

Estée Lauder Double Wear Light Soft Matte Hydra Makeup



تركيبة مثالية للبشرة الدهنية. إذ يساعد هذا المستحضر من إيستيه لودر في إخفاء الخطوط والاحمرار عن سطح البشرة فيما يمنحها لوناً متجانساً غير لامع مع حماية من العوامل الخارجية وأشعة الشمس.

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