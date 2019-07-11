أفضل ماسك للوجه لذوات البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 10:37 مساءً - إذا كنت تمتلكين بشرة دهنية، فإن العثور على أفضل ماسك للوجه يعد مهمة شاقة، فهذا النوع من البشرة يتطلب ماسك للوجه خفيف الوزن يرطب البشرة، وفي الوقت نفسه يحد من إنتاج الغدد الدهنية المفرطة النشاط ومن إفراز الزيوت الزائدة على البشرة. لكن، لا تقلقي، إذ سنقدم لك ما يلي مجموعة من أفضل ماسكات الوجه المخصصة للبشرة الدهنية، والتي تمتص الزيوت الزائدة وتقضي على شوائب البشرة، وفي الوقت نفسه تعمل على تقليص حجم المسامات الواسعة للبشرة.



Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque



يعد ماسك الوجه هذا الذي يتكون من الطين الأبيض، مثالياً للبشرة الدهنية، بحيث يعمل على تنظيف البشرة من الزيوت الزائدة، وتقليص المسامات الواسعة وتنعيم البشرة، فالطين الأبيض هو أحد مكونات العناية البشرة الفعالة جداً، التي تعمل على تنقية وتجديد البشرة، كما يعمل كمقشر للبشرة، عن طريق إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة بلطف، فيترك البشرة صحية ومتوهجة.



Yuzu Lemonade Peel Salicylic Acid Vitamin C Treatment

Yuzu Lemonade Peel Salicylic Acid Vitamin C Treatment



يشتمل هذا الماسك على كمية كبيرة من الفيتامين C الذي يعمل كمقشر للبشرة، كما أنه يحتوي على حمض الساليسيليك وخلاصة الخوخ والليكوبين، وهي مكونات تعمل على تضييق المسامات الواسعة، وفي الوقت نفسها لا تسدها، فتعزز من توهج البشرة وإشراقتها. إن ماسك الوجه هذا مثالي لذوات البشرة الدهنية اللواتي يرغبن في تقشير سريع وفعال لبشرتهن الدهنية.



3-in-1 Detox Mud Mask

3-in-1 Detox Mud Mask



يتكون هذا الماسك بشكل أساسي من الطين البركاني الذي يعد عنصراً رئيسياً للبشرة الدهنية، بسبب قدرته الكبيرة على التغلغل داخل البشرة والعمل على تقشيرها بعمق، فيزيل السموم والشوائب ويترك البشرة نضرة ومشرقة ونظيفة جداً.



Shine Away Ionic Clay Mask

Shine Away Ionic Clay Mask



إن ماسك الوجه هذا مثالي لذوات البشرة الدهنية اللواتي يردن العناية ببشرتهن وجعلها متألقة بميزانية محدودة، فهو يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة، وفي الوقت نفسها يساهم في ترطيبها وجعل مظهرها صحياً ومشرقاً.

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Umbrian Clay Pore Purifying Face Mask

Umbrian Clay Pore Purifying Face Mask



يعمل ماسك الوجه هذا على تنقية البشرة من الزيوت الزائدة والسموم والشوائب، وعلى تقليض حجم المسامات الواسعة، كما أن تركيبته الغنية بخلاصة البابونج ومياه اللافندر تعمل على تهدئة البشرة المتهيجة والتي تعاني من الاحمرار.

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