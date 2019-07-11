رسومات أظافر تناسب صيحات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 10:37 مساءً - برزت في عروض ربيع وصيف 2019 صيحات متنوّعة من المناكير التي عنونت خياراتنا لهذا الموسم، والتي تبنّتها العلامات التجارية وقدّمت على أساسها مجموعات غنيّة تزيّن أظافرنا وتمنحنا إطلالات جريئة ومميّزة.



ولم تقتصر هذه الصيحات على لوحة الألوان المتنوّعة والتي تفاوتت بين الدرجات الكلاسيكية والدرجات الزاهية، بل ظهرت رسومات وزخرفات زادت من جرأة الإطلالات. بعض هذه الرسومات جاءت مناسبة للسهرات الفاخرة، تزيد من أناقة الإطلالات الرسمية، فيما أخرى كانت أقرب إلى النمط العصري الذي يليق بفترات النهار.



أليس أند أوليفيا

أليس أند أوليفيا



في عرض أليس أند أوليفيا Alice and Olivia أطلّت العارضات بمناكير ملوّن ورسومات غريبة منها ما جسّد شكل وجه مبتسم. وهذا النوع من الرسومات يزيد من مرح الإطلالات وشبابها، يمكنك اعتماده في فترات النهار ومع الإطلالات الكاجوال.



كريستيان سيريانو

كريستيان سيريانو



أما أظافر العارضات في عرض كريستيان سيريانو Christian Siriano فبدت أنيقة أكثر، أقرب إلى النمط الكلاسيكي الذي يليق بالسهرات والمناسبات الفاخرة. جاءت الأظافر لامعة مع مشحات غريبة وألوان متفاوتة بطريقة لافتة.



مانيش أرورا

مانيش أرورا



لوحات تجريدية غامضة زيّنت أظافر العارضات في عرض مانيش أرورا Manish Arora جاءت مناسبة مع التصاميم التي قُدّمت. الرسومات كانت فنيّة بامتياز والألوان مرحة تناسب أجواء الصيف.



موسكينو

موسكينو



موسكينو Moschino حذا حذو كريستيان سيريانو، فأطلّت العارضات بأظافر مزيّنة بخطوط متعرّجة Zigzag على أساس شفاف وبألوان داكنة. هذه الصيحة من رسومات الأظافر تناسب إطلالاتك المسائية وسهراتك.

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أوبن سيريموني

أوبن سيريموني



من وحي لعبة الشطرنج برزت الرسومات على أظافر العارضات في عرض أبون سيريمون Open Ceremony حيث زيّنت المربّعات أظافرهن بأسلوب عصري جداً. هذه الصيحة تناسب إطلالات النهار وخاصة الإطلالات الكاجوال بالجينز.



فيفيين ويستوود

فيفيين ويستوود



رسومات عشوائية بألوان مشرقة زيّنت أظافر العارضات في عرض فيفيين ويستوود Vivienne Westwood بدت في غاية الجرأة خاصة أنها طُبّقت على أساس داكن كالأسود. هذه الصيحة لا تليق أبداً بالسهرات والمناسبات الرسمية، فهي شبابية وعصرية تناسب خياراتك الكاجوال.

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