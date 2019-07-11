أزياء النجمات العربيات الصيفية جريئة بألوان فاقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - في الصيف تميل خياراتنا من الملابس بشكل تلقائي نحو الألوان الحيوية والقوية، وموضة صيف 2019-2020 تمحورت بشكل أساسي حول الألوان الفاقعة، مثل الفوشيا والأصفر، والأخضر والتركواز، والبرتقالي وغيرها… وكثيرات من النساء يعتبرن أنّ هذه الدرجات جريئة ولا يفضلن اعتمادها في اطلالاتهنّ، على عكس النجمات العربيات اللواتي لاحظن أنّ معظم أزيائهنّ الصيفية كانت جريئة بدرجات لونية فاقعة وحيوية، وإليكِ بعض الأمثلة.



كارلا حداد في فستان باللون البرتقالي

كارلا حداد



البرتقالي وكما هو معروف عنه يتصدر قائمة الدرجات اللونية الفاقعة، وكثيرات من النساء يخشين اعتماده، بالرغم من أنه كان أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا مقدمة البرامج كارلا حداد والتي تعشق الموضة والاطلالات الجريئة، وقد اختارت لوك كاملًا باللون البرتقالي، كان عبارة عن فستان ميدي مكشوف الأكتاف من “فيكتوريا بيكهام” Victoria Beckham نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وسوار ناعمًا باللون الذهبي.



نجوى كرم تختار اللون الأصفر

نجوى كرم





اللون الأصفر كان من الأبرز في مجموعات موسم ربيع وصيف 2019 ونجوى كرم كونها من عشاق الألوان الفاقعة، لم تتردد في اعتماد اللون الأصفر أو غيره من الدرجات في مختلف المناسبات، مثل هذه الاطلالة التي نسقت فيها توب باللون الأبيض بقصّة الكم الواحد، مع تنورة ماكسي كلوش باللون الأصفر الحيوي، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي.





مايا دياب في لوك جذاب باللون الفوشيا

مايا دياب



ممّا لا شك فيه، أنّ مايا دياب تعشق الاطلالات الجريئة واللافتة، غير أننا نادرًا ما نشاهدها في الدرجات اللونية الحيوية، بخاصة وأنها من عشاق اللون الأسود والدرجات المعدنية، لكننا مؤخرًا رصدنا لها اطلالة منعشة ولافتة، في فستان ماكسي باللون الفوشيا الفاقع، كانت قد اختارته من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran بقصة القميص وتنورته لها شق طويل على الساق، وقد اختارت معه عقدًا ماسيًّا بارزًا، وحذاءً براقًا بكعب عالٍ.



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سيرين عبد النور في فستان باللون الأزرق

سيرين عبد النور



بالرغم من أنّ الأزرق يُعتبر من أكثر الألوان نعومةً وهدوءًا، غير أنّ هنالك درجات حيوية منه، مثل الدرجة التي اختارتها سيرين عبد النور في إحدى المناسبات على فستان من “أمل أزهري” Amal Azhari، تصميمه مميز جمع بين النمط البوهيمي والنمط الشرقي المحافظ، وقد زينت اللوك بمجوهرات بارزة على شكل ورود براقة.





أزياء النجمات العربيات الصيفية جريئة بألوان فاقعة، شاهدي الصور واخبرينا إن كنتِ تفضلين اعتماد هذه الألوان.

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