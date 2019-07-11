فساتين سهرة ناعمة من أزياء كروز 2020 للظهور بقامة ممشوقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - ابتكرت دور الأزياء العالمية مجموعة رائعة وراقية من فساتين السهرة الناعمة للقصيرات ضمن مجموعات كروز 2020، التي تناسب النساء القصيرات وتمكنهن من الظهور بقامة ممشوقة.



برع أشهر المصممون في ابتكار فساتين سهرة بقصة حورية البحر الشهيرة Mermaid dresses والمعروفة بكونها من الموديلات التي تكسب القامة طولًا فوريًا، وننصحك بالفساتين الموقعة من بادجلي ميشكا Badgley Mischka وماركيزا Marchesa.

Badgley Mischka





تربعت صيحة فساتين السهرة المصممة بشقوق طويلة على عرش الموضة العالمية، استعيني بواحد من تصاميم ألكسيس مابي Alexis Mabille، وماركيزا Marchesa اذا كنتِ ترغبين بمزيد من الطول.

Marchesa





طغت فساتين السهرة المزينة بتطريزات عمودية على مجموعات أشهر الماركات، وقدمتها ماركة دينيس باسو Dennis Basso وتمبرلي لندن Temperley London بتصاميم فائقة الرقة، لا تترددي في إعتماد هذه الصيحة الفريدة لتوحي بأنكِ أكثر طولًا.

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فساتين السهرة بالخصر العالي هى الأجمل على الإطلاق، فبخلاف الطول الذي تمنحه للساقين ستساعدك أيضًا في إخفاء بروز البطن، اختاريها بياقة حرف V كما في مجموعات ألكسيس مابي Alexis Mabille وزهير مراد Zuhair Murad لتطيلي رقبتك.

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