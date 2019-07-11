قفاطين فاخرة من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - القفاطين الفاخرة عادةً ما تكون جزءًا من بعض مجموعات أسبوع الموضة لمجموعة الهوت كوتور، والذي يركز بشكل أساسي على الفساتين والأزياء الراقية، التي تكون عنوان كل دار.

ومع الفساتين الطويلة والمحتشمة، وحزام الخصر بمختلف تصميماته، فقد شاهدنا أزياءً وتصميمات محاكية للقفاطين الفاخرة من أسبوع الموضة في باريس، اخترناها لكِ لتلهمكِ أفكارًا وتصميمات يمكنكِ اعتمادها باطلالتكِ السواريه.

القفاطين البسيطة بألوان النود من Christophe Josse كريستوفر جوسي

القفاطين البسيطة بألوان النود من Christophe Josse كريستوفر جوسي





جاءت مجموعة Christophe Josse كريستوفر جوسي غايةً في النعومة والبساطة، لكنها لم تخلُ بالطبع من اللمسة المترفة، وبعض التصميمات جاءت بتصميم أقرب إلى القفاطين، مناسبة للصبايا الطويلات، كهذا الفستان النود مع حزام الخصر العريض، وبعض رسومات الدانتيل على الجزء الأمامي من الفستان، سيكون مميزًا لكِ إن كنتِ تبحثن عن لوك محتشم، وسهل التنسيق، مع حجاب نود أو وايت، وشوز بالألوان نفسها.

القفاطين المطرزة بالورود من إيلي صعب

القفاطين المطرزة بالورود من إيلي صعب





حزام الخصر العريض، مع لمسة ذهبية، كانت عنوان الكثير من التصميمات بمجموعة إيلي صعب، التي استوحاها من دول شرق آسيا، الذي يُعتبر هذا الاكسسوار قطعة أساسية بملابسهنّ، بالإضافة إلى أنّ إيلي صعب يعشق هذه القطعة التي تُبرز جمال المرأة مع إبراز خصرها.

وجاء بعض التصميمات بشكل كبير على طراز القفاطين الفاخرة، كالقفطان المطرز الشفاف، مع فستان ساتان ناعم، يجمع بين سحر الشرق والغرب، سواء مع ألوان النود أو الداكنة كالأسود، نسقيه مع حجاب من ألوان القفاطين، وكلتش ناعم من الساتان، ومن الممكن أن تزيدين اللوك ترفًا، بأن تختاري كلتش مرصّعًا بالأحجار اللامعة.



القفاطين الميتالك العصرية من Georges Chakra جورج شقرا

القفاطين المطرزة بالورود من إيلي صعب





هذا القفطان الميتالك من جورج شقرا سوف يمنحكِ لوك عصريًّا ومواكبًا للموضة، مع تصميمه العربي بصيحة الكاب، وحزام الخصر العريض من لون وخامة الفستان نفسه، لكنكِ ستحتاجين إلى بطانة من لون الفستان نفسه، لتلائم حجابكِ، الذي يمكنكِ اختياره باللون الأبيض.



قفاطين زهير مراد Zuhair Murad المطرزة بالخرز والدانتيل الناعم

Advertisements

قفاطين زهير مراد Zuhair Murad المطرزة بالخرز والدانتيل الناعم



كالعادة نستطيع بكل بساطة أن نشاهد موديلات بعض الفساتين بقصة القفاطين من مجموعات زهير مراد للهوت كوتور، كهذا الفستان الأرجواني، بقصة تُبرز جمال الجسم، مع الفتحة الأمامية الجريئة، وحزام الخصر اللامع المعدني، والأكمام الطويلة، ونتوقع أن ترتدي كثير من النجمات هذا التصميم لاطلالة مترفة وفخمة، مع اللمسة العربية لموديلات القفاطين.



بهذا الألبوم إليكِ قفاطين فاخرة من أسبوع الموضة في باريس.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

اقرأ أيضا: