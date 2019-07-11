بدل للمحجبات نسقيها على طريقة بلوجرز إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 07:35 مساءً - أصبحت موضة البدل أكثر سيطرة مع مرور الوقت، فقد بدأت تعود من جديد تباعًا مع ظهور موضة البليزر الذي هيمن بعالم الأزياء، لتصبح الآن البدل العصرية بمختلف تصميماتها، قطعة أساسية بخزانة الصبايا المحجبات، يمكنكِ تنسقيها بكل الأوقات، وليس فقط للمناسبات الكلاسيكية، وإليكِ مجموعة من تنسيقات مختلفة لبدل المحجبات على طريقة بلوجرز انستقرام.

البدلة المخططة مناسبة لكل أوقاتِك

البدلة المخططة مناسبة لكل أوقاتِك





هذا الموديل من البدلة المخططة سوف يبدو أنيقًا وناعمًا لكل أوقاتِك، اختارته مدونة الموضة سهر فؤاد بطريقة عصرية مناسبة للصبايا المحجبات، ونسقته بطريقة سيمي كاجوال، مع الحذاء الأرضي، والشنطة اللامعة صغيرة الحجم، وأعجبنا اعتمادها للطرحة باللون االبيج الأوف وايت، مستوحى من ألوان البدلة بالأصفر البات Off- Yellow.

البدلة مع البليزر الطويل لاطلالة رشيقة

البدلة مع البليزر الطويل لاطلالة رشيقة



اعتمدت مدونة الموضة سهى على البليزر الطويل للبدل، لاطلالة غاية في الرشاقة، مع حزام الخصر وألوان النود الروز، مناسب كاطلالة محتمة للصبايا الممتلئات، بخاصة إذا نسقتها مع حذاء مدبب وشنطة كروس بيضاء اللون.



البدلة مع البنطلون القصير بألوان صيفية

البدلة مع البنطلون القصير بألوان صيفية



إذا كنتِ تتمتعين بروح مرحة وتحبين المغامرة وكثرة السفرة، فجربي هذا اللوك من المدونة سارة صبري للبدلة الفاقعة باللون الفوشي، مع البنطلون القصير الواسع، المناسب للصبايا طويلات القامة والنحيفات، نسقت معه السنيكرز الأبيض مع كعب عالٍ قليلًا، حتى لا تبدو ممتلئة الوزن.

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البدلة ذات التصميم الكلاسيكي لمناسباتكِ المهمة

البدلة ذات التصميم الكلاسيكي لمناسباتكِ المهمة





اللمسة الكلاسيكية المعروفة بتصميم البدل عامة، يمكنكِ اختيارها، ولكن لا بأس من اعتمادها بألوان أنثوية جريئة، كالبدلة من البليزر والبنطلون الأحمر على طريقة الفاشينيستا فاطيمة، مع حقيبة البوكت Pocket bag بألوان الروز، والحجاب باللون الابيض، ستبدين بلوك رسمي جاد، لا يخلو من لمسات الأنوثة.

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