عطور فخمة: أفضل عطر نسائي ثابت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - العطر ليس عبارة عن رائحة جميلة تختارينها لتتألقي بها في مناسباتك وفي كل الأوقات، إنما هو انعكاس لشخصيتك. وهو أشبه ببصمة تذكّر الآخرين بك وبحضورك. كما تتميّز بعض العطور بتركيبة خفيفة، تعبق لفترة محدّدة من النهار ثم لا تلبث أن تختفي، فيما هناك عطور أخرى تبقى ثابتة لوقت أطول.



في ما يأتي، بعض العطور التي أثبتت أنها خياراً جيداً لكل من تبحث عن تركيبة تستمر وقتا أطول.



عطر Bvlgari Eau The Blanc

عطر Bvlgari Eau The Blanc



هو عطر زهري - خشبي - مسك للرجال والنساء، يتألف من مقدمة بخلاصة الشاي والبرغاموت والبرتقال المر وبراعم البرتقال. أما قلب العطر فغني برائحة الفلفل والحبهان والكزبرة، فيما تفوح من قاعدته رائحة العنبر والمسك والورد والياسمين والأخشاب.



عطر CHANEL Coco Mademoiselle

عطر CHANEL Coco Mademoiselle



هو عطر شرقي – زهري، يتألف من مقدمة غنيّة برائحة البرتقال واليوسفي وبراعم البرتقال والبرغاموت. أما قلب العطر فمن الميموزا والياسمين والورد التركي والإيلنغ، وتغتني قاعدته من التونكا والباتشولي والجاوشير والفانيليا ونجيل الهند والمسك الأبيض.



عطر Victor&Rolf Flowerbomb

عطر Victor&Rolf Flowerbomb



هو عطر شرقي – زهري، يتألف من مقدمة بخلاصة البرغاموت والشاي والأوثامنتوس. ويأتي قلب العطر غنياً بالياسمين وزهرة البرتقال الأفريقي والفريزيا والورد والأوركيد، فيما تتكوّن قاعدته من المسك والباتشولي.



عطر Lancome La Vie Est Belle

عطر Lancome La Vie Est Belle



هو عطر زهري - فواكه – جورماند، يتألف من مقدمة برائحة الكشمش الأسود والكمثري، في حين يغتني قلبه برائحة زهور السوسن والياسمين وبراعم البرتقال، وتتكوّن قاعدته من الباتشولي والتونكا والفانيلا.

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عطر Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh

عطر Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh



هو عطر زهري - فواكه يتألف من مقدمة بخلاصة الجريب فروت وروائح عشبيه وتوت العليق والكمثري. أما قلب العطر فمن الياسمين والورد والبنفسج والليتشي وبراعم التفاح. وتأتي قاعدة العطر من المسك وأخشاب الأرز من فرجينيا والبرقوق.



عطر Tom Ford Black Orchid

عطر Tom Ford Black Orchid



هو عطر شرقي - زهري مع مقدمة برائحة الياسمين والجاردينيا والإيلنغ والبرغاموت والليمون واليوسفي والكشمش الأسود، أما قلب العطر فمن التوابل ورائحة الفواكه واللوتس والأوركيد والجاردينيا والياسمين. وتأتي القاعدة غنية برائحة نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعنبر والبخور والفانيليا والشوكولاتة المكسيكية والمسك الأبيض.

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