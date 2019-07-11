خلطة بياض الثلج لتبييض سريع ومضمون للبشرة...بالفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - خلطة بياض الثلج لمن ترغب بتبييض البشرة بلطف، بسبب احتوائها على الزيوت المرطبة والملطفة، والتي تعمل على إزالة الشوائب والجلد الميت، كما أنها تعيد حيوية البشرة ونضارتها.

فوائد هذه الخلطة على البشرة

خبيرة التجميل سكينة علامة



فوائد النشا



يشدّ النشا البشرة ويبيّضها؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد على تفتيح البشرة، وتخفيف البقع الداكنة منها، والندبات الناتجة عن حب الشباب. يُخفّف من الالتهابات المختلفة التي قد تظهر على البشرة؛ لاحتوائه على فيتامين ب الذي يُنظّم عمل الغدد الدهنيّة، ما يساعد على التخلّص والتخفيف من هذه الالتهابات.



فوائد ماء الورد



يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة ومنحها لونًا ورديًّا جميلًا خصوصًا للبشرة الجافة.

يساعد ماء الورد على تفتيح البشرة، ويخلّصها من الكلف.

يُستخدم ماء الورد أيضًا كغسول للبشرة، يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات المزعجة.

يُعتبر ماء الورد مهدّئًا فعّالًا لحبّ الشباب، كما يُعتبر مثاليًّا للبشرة الدهنية ومساماتها الواسعة.



فوائد زيت الخروع



يساعد زيت الخروع على تفتيح البشرة وتغذيتها، كما أنه يقلل من ظهور حب الشباب، لأنه يحارب البكتيريا المسبّبة لها، إضافة إلى أنه يرطّب البشرة ويزيد من نعومتها ويعالجها.

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فوائد زيت اللوز



يحتوي زيت اللوز على فيتامين ( أ، ب، هـ ) لذا يساهم في محاربة التجاعيد ويؤخّر ظهور علامات الشيخوخة.

خلطة بياض الثلج في مكونات بسيطة

المكونات



المكونات

نصف كوب ماء الورد

1/2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

3 ملاعق فازلين

2 ملعقة كريم الغليسوليد

50مل غليسرين سائل

نصف ملعقة كريم مانثول

2 نص ملعقه زيت حلو

2 ملعقة زيت خروع

ربع كوب ماء



لمعرفة كيفية تطبيق هذه الخلطة السحرية والفعّالة، والتي حضّرتها لكِ خبيرة التجميل "سكينة علامة" من مستحضرات طبيعية موجودة في مطبخكِ، تابعي ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>.

ماسك بياض الثلج على النار



نصيحة المحررة



أنصحكِ –الخليج 365- بتطبيق هذه الخلطة مرة أسبوعيًّا، للحصول على نتائج مبهرة وسريعة خلال مدة أقصاها شهر، كما يمكنكِ تبييض الأماكن الحسّاسة والداكنة في الجسم، ولكن عليكِ ترك الخلطة لمدة أربع ساعات قبل إزالتها بالماء الفاتر، وذلك لنتائج باهرة.



يُذكر أنّ فوائد خلطة بياض الثلج، لا تقتصر على التبييض فقط، بل أيضًا تمنح بشرتكِ التغذية والفيتامينات المناسبة للحصول على بشرة نضرة وشابة.





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