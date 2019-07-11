تسريحات للشعر القصير عصرية ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - لكلّ طول شعر ميزاته الجمالية، وتسريحات شعر تتناسب مع طوله وكثافته. ولا تكتمل أناقة المرأة إلا بشعر جذّاب، وكذلك تسريحة مميزة، شريطة معرفة كيفية اختيار التسريحة المناسبة التي تُبرز جمال الوجه. ولكن، الكثير من النساء اللواتي يتمتّعنَ بشعر قصير، يعتقدن أنه لا توجد تسريحات شعر جذابة تتناسب مع طول شعرهنّ. ولكن، هذا الاعتقاد خاطئ؛ إذ بإمكانهنّ اعتماد العديد من تسريحات للشعر القصير، مميّزة وغير تقليدية. لذا، "الخليج 365.نت" اختار لكِ باقة من أجمل تسريحات للشعر القصير، التي تناسب شعركِ القصير، وتحويل تسريحات شعركِ القصير التقليدية، إلى تسريحات مفعمة بالحياة.



تسريحات للشعر القصير



1- تسريحة شعر قصير عصرية

إذا كنتِ تتمتعين بشعر قصير، وترغبين في الحصول على أحدث تسريحات الشعر القصير تناسب اطلالتكِ العصرية والمواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، لا تتردّدي في اعتماد هذه التسريحة:

تسريحة شعر عصرية



2- تسريحة شعر قصير ويفي

مما لا شك فيه، أنّ تسريحات الشعر الويفي، هي صيحة رائجة في موضة الشعر وما زالت رائجة لهذا الموسم. يمكنكِ اعتماد هذه التسريحة لاطلالتكِ النهارية أو حتى المسائية.

تسريحة شعر ويفي



3- تسريحة شعر مزيّنة باكسسوار جانبي

إذا كان شعركِ قصيرًا للغاية، يمكنكِ تركه كما هو، منسدلًا على وجنتيكِ، أو قومي بوضع أحد جوانبه خلف أذنكِ وزيّني شعركِ باكسسوار أنيق.

تسريحة شعر جانبية مزينة باكسسوار شعر



4- تسريحة شعر قصير مع غرة

يفضّل تسريح الشعر القصير بتسبيله، مع اعتماد غرّة أمامية كثيفة، لتغطية كامل الجبهة.

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5- تسريحات للشعر القصير كيرلي

يُمكنكِ اعتماد تسريحات للشعر القصير على شكلٍ مجعّد أو بتموّجات كثيفة، إذا كنتِ تملكين الجرأة لتجربة "لوكات" عصرية وجريئة.

تسريحة شعر كيرلي

تسريحات للشعر الخفيف ليبدو أكثر كثافة



طرق العناية بالشعر القصير



للحفاظ على صحة ولمعان شعرِك، عليكِ الاهتمام والعناية به من خلال استخدام الوصفات الطبيعية كعلاج للشعر، وإمداده بالقوة والصحة المطلوبة، وإليكِ وصفة زيت الزيتون مع زيت حبة البركة، للعناية بالشعر القصير:

صبغات شعر طبيعية بالحناء

خلطة زيت الزيتون مع زيت حبة البركة

خلطة طبيعية للعناية بالشعر القصير



المكونات:

فنجان من زيت الزيتون.

نصف فنجان زيت حبة البركة.

ملعقة كبيرة من حبة بركة مطحونة ناعمة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.



طريقة التحضير:

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تُطحن حبة البركة والزعتر، ويُدهن الشعر بزيت حبة البركة مع شرب كوب شاي حبة البركة، وأكل الزعتر بزيت الزيتون، فإذا استمر على هذه الطريقة أسبوعين يلاحظ الطول في الشعر.

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نجمات بين تسريحات الشعر القصير والطويل

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تسريحات ويفي للشعر القصير.. إطلالة جريئة وعصرية