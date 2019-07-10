صبغات شعر رمادي لإطلالة صيفية متميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 04:36 مساءً - تُعد صبغات الشعر الرمادي بدرجاته المختلفة موضة رائجة حالياً، وهي تمنح المرأة فائضاً من الجاذبية والأنوثة، نظراً الى حيويتها وجمالها وتميزها. فإن كنت من محبات لون الشعر الرمادي، سنقدم لك في ما يلي صبغات شعر رمادي بدرجاته المختلفة، الفاتحة والداكنة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



صبغات شعر رمادي بدرجات مختلفة

رمادي بدرجات مختلفة



تختلف صبغات الشعر الرمادي عن بعضها، حيث تأتي بدرجات مختلفة تتراوح بين الفاتحة والداكنة وتلك الجريئة والخارجة عن المألوف. فإن كان لون شعرك الطبيعي أسود أو بنياً داكناً، ولا ترغبين في صبغ شعرك بالكامل، اعتمدي الشعر الرمادي بدرجة الأسود، وهكذا تبقى جذور شعرك سوداء مع خصل رمادية كثيرة، بدرجة فاتحة أو داكنة، فذلك يعود الى اختيارك. أما إذا كان لون شعرك فاتحاً، فإن الخيار الأمثل لك هو صبغة الشعر الرمادي بدرجة البلاتيني، وهو اللون الأكثر انتشاراً بين النساء، حيث يجمع بين العصرية والجرأة والتميز. ولصاحبات الشعر البني المتوسط والفاتح، وتحديداً الكستنائي، تعد صبغة الشعر الرمادي بدرجة الكستنائي اختياراً رائعاً لهن للحصول على إطلالة جذابة وهادئة ومفعمة بالأنوثة.



صبغات شعر رمادي جريئة

صبغات شعر رمادي جريئة





إن كنت ذات شخصية جريئة ومتجددة وعصرية وتميلين الى صبغات الشعر الرمادي المميزة، فلا تترددي في اعتماد صبغة الشعر الرمادي بدرجة الأزرق، فهي رائجة جداً خلال هذا الموسم، وستمنحك إطلالة لافتة للنظر تميزك عن باقي النساء. ومن صبغات الشعر الرمادي المميزة والجريئة صبغة الشعر الرمادي بدرجة الروز غولد، الذي يعد أحد الألوان العصرية جداً والمنتشرة حالياً بشكل كبير، لكن احرصي على اختيارك الروز غولد الفاتح إذا كان شعرك رمادياً فاتحاً، والروز غولد الداكن إذا كان شعرك رمادياً داكناً. وفي النهاية، من المهم أن تعرفي درجات اللون الرمادي المناسبة للون بشرتك، وذلك عبر الاستعانة بمصفف الشعر خاصتك لضمان أفضل نتيجة وأجمل إطلالة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

ماسك للشعر الجاف خاص بموسم الصيف

خلطات طبيعية من زبدة الشيا لصحّة الشعر

6 وصفات طبيعية مذهلة من هلام الصبار للحصول على شعر كيرلي