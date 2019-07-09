عطور فخمة برائحة الياسمين الذكية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:38 مساءً - تتنوّع العطور وتختلف من نواحي التركيبة والاسم والنوع. فيبقى الاختيار مرتبطاً بشخصية كل سيدة وما يناسبها من روائح تعزز جاذبية حضورها. وتعتبر روائح الياسمين من أكثر الروائح التي تعكس أنوثة المرأة ورقّتها، فهي تتميّز بنفحاتها الناعمة والعابقة في الوقت نفسه. ويدخل الياسمين في تركيبة الكثير من مستحضرات التجميل بما فيها الزيوت الطبيعية والصابون والعطور وكريمات الجسم... وغيرها.



في ما يأتي مجموعة عطور فخمة دخلت أزهار الياسمين برائحتها الزكية في تركيبتها فزادتها فخامة.



عطر Tom Ford Jasmin Rouge

عطر Tom Ford Jasmin Rouge



هو عطر شرقي- زهري يتألف من مقدّمة غنية برائحة الزنجبيل والحبهان والقرفة والبرغاموت واليوسفي والفلفل. أما قلب العطر فيأتي بتركيبة قوية من خلاصة الياسمين وزهر البرتقال والإيلنغ ونبات الوزان والمريمية، فيما تفوح من قاعدته رائحة اللابدانوم والعدان الفرنسي والعنبر والفانيليا والجلد والخشب.



عطر Viktor&Rolf Flowerbomb Jasmine Twist

عطر Viktor&Rolf Flowerbomb Jasmine Twist



هو عطر زهري للنساء يأتي بمقدمة بتركيبة البرغاموت والماندرين وقلب تفوح منه رائحة الياسمين والفريزيا، أما قاعدته فغنية بمزيج العنبر والخشب والباتشولي والبرتقال والفانيليا.



عطر Dior Hypnotic Poison

عطر Dior Hypnotic Poison



هو عطر برائحة دافئة مع مقدمة غنيّة بخلاصة المشمش والبرقوق وجوز الهند، وقلب تفوح منه رائحة مسك الروم والياسمين وزنابق الوادي والورد وأخشاب الورد البرازيلي. أما قاعدة العطر فتفوح منها رائحة خشب الصندل واللوز والفانيليا والمسك.



عطر YSL Black Opium

عطر YSL Black Opium



تفوح من مقدمة العطر رائحة الفلفل الوردي وبراعم البرتقال والكمثري، فيما يغتني قلبه برائحة القهوة والياسمين واللوز المر والعق سوس. أما قاعدة العطر فتتكون من الفانيليا والباتشولي وأخشاب الأرز وأخشاب الكشمير.

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عطر Diro Diorissimo

عطر Diro Diorissimo



يتميز هذا العطر من ديور برائحته الأنثوية الناعمة، يأتي بمقدمة غنية بالأوراق الخضراء والبرغاموت وقلب يفوح منه عطر إكليل الجبل والزنبق وزهرة الليلك والياسمين والنرجس وزنابق الوادي. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والزباد.



عطر BVLGARI Mon Jasmin Noir

عطر BVLGARI Mon Jasmin Noir



هو عطر أنثوي بامتياز يتكوّن من مقدّمة غنية برائحة البرغاموت والبرتقال وبراعم الجريب فروت والسكر. أما قلب العطر فيأتي بتركيبة عطر الفلفل والياسمين فيما تغتني قاعدته بخلاصة العسل والعنبر والمسك والأخشاب.

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