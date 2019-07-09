مكياج صيفي خفيف... نصائح تجعله يدوم ويدوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:38 مساءً - في هذا الموسم، تبحث النساء عن مكياج صيفي خفيف كما يطبقن حيلاً تساعدهنّ على الحصول على مكياج صيفي خفيف لا يفسد بفعل الحرارة والتعرق.

أبرز ألوان المكياج لصيف 2019



نصائح لـ مكياج صيفي خفيف يدوم

مكياج صيفي خفيف

إليك بعض النصائح التي ستساعدك في الحصول على مكياج صيفي خفيف يدوم من لحظة وضعه صباحاً حتى لحظة إزالته مساء:



1- من أكثر الأشياء التي تفسد سريعاً في المكياج وتؤثر بشكل كبير على مظهرك، لذا يفضل تجنب استخدام كريم الأساس في الصيف تماماً واستبداله بالكونسيلر فقط في الأماكن الداكنة في الوجه وحول العيون. أما إذا كنت غير معتادة على الخروج بدون كريم أساس، وتحتاجين لوضع شيء يوحد لون بشرتك، يمكنك أن تضعي كريم ترطيب باللون البيج.

2- لا تستخدمي أحمر خدود بألوان غامقة، بل اتجهي إلى الدرجات الناعمة مثل الروز الفاتح أو الخوخي الذي يحتوي على لمعة بسيطة. في حالة استخدامك البرونزر، اختاري نوع ذو لمعة خفيفة.

3- أحمر الشفاه الثابت حتى بعد الأكل، الشرب، ومسح الشفاه هو بالتأكيد أفضل اختيار لك في الصيف. يمكنك استخدام هذا النوع من أحمر الشفاه على وجنتيك بدلا من أحمر الخدود، لعمل مكياج ناعم في الصيف. فهو سوف يعطيك لون خفيف يتماشى مع لون أحمر الشفاه، وسوف يتحمل عوامل الحرارة والمياه.

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4- بدلا من استخدام محدد عيون قلم أو سائل، استخدمي بودرة ظلال الجفون بفرشاة رفيعة مبللة لتحديد عينيك، فالبودرة تثبت أكثر بكثير من أي شيء آخر. بالأخص مع الحرارة والرطوبة العالية.

5- يمكنك الاستغناء عن ظل الجفون تماماً أو وضع لون نحاسي على جفنك بالكامل، فهو سيعطيك مظهرا صيفيا ناعما ورقيقا. ولكن كي لا يبدو كثيفا جدا، اكتفي بوضع الظل على الجفن العلوى فقط، دون تغطية عظمة الحاحب. وبذلك ستحصلين على مكياج عيون هادئ مناسب للصيف.

6- للحصول على ماسكرا لا تفسد بفعل الحرارة والتعرق، يمكنكِ استخدام الماسكارا العادية على رموشك العلوية ثم بعد أن تجف، أضيفي عليها طبقة من الماسكارا الشفافة، وضعي على رموشك السفلية ماسكارا شفافة فقط. ولمظهر أكثر طبيعية وملائم للصيف والبحر، استخدمي الماسكارا البنية بدلاً من السوداء.

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رسمات أيلاينر مقوس بأسلوب عصري