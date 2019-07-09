تسريحات ويفي للشعر القصير.. إطلالة جريئة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:38 مساءً - تُعتبر تسريحات ويفي للشعر القصير أبرز الصيحات الجمالية في عالم التسريحات والعناية بالشعر، نظراً لما تعطي تسريحات الويفي هذه الموضة من جمال وعصرية على إطلالتكِ.

وتعطي تسريحات الويفي للشعر القصير طابعاً جريئاً ومتمرداً مقرونا مع نعومة وأنوثة استثنائيتين ما يجعل من صاحبة هذه التسريحة حالة فريدة ذات لمسة خاصة.

أفضل ماسك للشعر المصبوغ لحمايته من الجفاف والتلف



وقد يعتقد البعض أن صاحبات الشعر القصير لا يمكنهن اعتماد تسريحة عصرية مميزة، إلا أن هذا ليس صحيحاً، بدليل أن تسريحة الشعر الويفي، تعتبرغاية في الأنوثة والجمال والأناقة.

تسريحات للشعر الخفيف ليبدو أكثر كثافة



إيجابيات تسريحات ويفي للشعر القصير

تسريحات ويفي للشعر القصير



كما أنّ التمويجات البسيطة التي تظهر بـ تسريحات ويفي للشعر القصيرتُبرز الشعر المصبوغ، فإن كان شعركِ أشقر متدرّجًا، اعتمدي الشعر المنسدل بشكل انسيابي، لكي تُبرزي ألوان الصبغة.

وتتلاءم تسريحة الويفي مع مختلف الإطلالات، فهي تسريحة عصرية جداً ومفعمة بالحيوية والجاذبية. ويمكنك اعتماد الخصلات الويفي العريضة مع الغرة الجانبية، فهي تمنح الشعر مظهراً كثيفاً. إنها من التسريحات العملية الملائمة لأوقات النهار والمساء على حد سواء.

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تسريحات ويفي للشعر القصير والخفيف

تسريحات ويفي للشعر القصير



تُعتبر تموجات الريترو للشعر القصير حلاً مثالياً إن كنت تعانين من الشعر الخفيف، إذ يمنحه حجماً أكبر ويضيف إلى إطلالتك رونقاً يذكرنا بنجمات الزمن الجميل.

وإذا كنت من محبي الشعر القصير، وترغبين بقصة عصرية ومواكبة لابرز اتجاهات قصات الشعر الرائجة لخريف وشتاء 2018-2019، إليك وفي هذه الصور التي اختارناها لك نماذج مختلفة لـ ويفي شعر قصير المجعّد لتختاري قصة شعر قصيرة رائعة لشعرك المجعد التي تناسب شكل وجهك، سواء كان مثلث أو مربع أو حتى طويل:

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صبغات شعر طبيعية بالحناء



تسريحات ويفي للشعر القصير المرفوع

تسريحات ويفي للشعر القصير



من قال أن الشعر القصير لا يمكن رفعه؟ الجئي إلى هذه التسريحات البسيطة والأنيقة المرفوعة مع تجعيدة الويفي. وللمسة مميزة وأنيقة، استعيني بأكسسوارات الشعر على أنواعها.

نجمات بين تسريحات الشعر القصير والطويل

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