لرموش كثيفة وطويلة هذه أفضل أنواع الماسكرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 يوليو 2019 04:32 مساءً -

تحلم جميع السيدات بالحصول على رموش كثيفة وطويلة تتباهى بها وتجعل مكياجها يبدو أكثر جاذبية وسحراً. تلبية لرغباتهن، حرصت العلامات التجارية على تقديم مجموعات من الماسكرا بتركيبة غنيّة تمنح السيدة رموشاً طويلة وكثيفة، تبدو طبيعية جداً.



من أبرز أنواع الماسكرا التي قدّمتها العلامات التجارية العالمية التي تفي بهذا الغرض وتمنحك مكياج عينين لافت وبعيد عن التكلّف في الوقت نفسه، اخترنا لك ما يأتي:



Maybelline Define-A-Lash Lengthening Washable Mascara

Maybelline Define-A-Lash Lengthening Washable Mascara





استطاعت علامة Maybelline New York من خلال هذه الماسكرا أن تحقّق حلم كل سيدة بالحصول على رموش جذابة. بفضل تركيبتها الغنية، تشبع ماسكرا Define-A-Lash Lengthening Washable Mascara الرموش من جذورها حتى أطرافها فتزيد كثافة الرموش وطولها من دون أن تتسبب بتكتّلها.



L’Oréal Makeup Voluminous X Fiber Mascara with Black Primer

L’Oréal Makeup Voluminous X Fiber Mascara with Black Primer





تتميّز هذه الماسكرا بتصميمها المؤلف من رأسين. الأول يعمل على توزيع الألياف على رموشك والثاني يعمل على إشباع الرموش بطبقة الماسكرا الجذابة التي تغلّف الألياف وتزيد من طول رموشك.



Dior show Lash-Extension Effect Volume Mascara

Diorshow Lash-Extension Effect Volume Mascara



لمن يبحثن عن مكياج عيون لافت ونظرات دراماتيكية، فإن هذه الماسكرا من ديور هي الخيار الأنسب. تتميز هذه الماسكرا بفرشاتها الناعمة ما يُسهّل امتداد المستحضر على رموشك بأسلوب سلس يغطيها من الجذور حتى الأطراف بلمسة واحدة.



Charlotte Tilbury Full Fat Lashes

Charlotte Tilbury Full Fat Lashes





تأتي هذه الماسكرا من شارلوت تيلبوري بتركيبة غنية وسميكة تساعد في تطويل الرموش وثنيها من دون أن تتسبّب بتكتّلها. فبفضل فرشاتها ذات الشعيرات الناعمة تفصل بين الرموش فتبدو طويلة وجذابة، كما أنها تمنح حجماً للرموش الخفيفة والرقيقة.



Lancôme Hypnôse Drama Instant Full Volume Mascara

Lancôme Hypnôse Drama Instant Full Volume Mascara





ماسكرا تعمل على تطويل الرموش. تقوم الفرشاة الحاصلة على براءة اختراع بتغطية خالية من التكتلات من الجذور إلى الاطراف التي لن تلطّخ أو تشوه، مما يجعل السيدة تستمتع بيوم كامل من الماسكرا الخالية من العيوب. كما أن تركيبتها غنية بفيتامين B5 لمنع جفاف الجلد.



Givenchy Phenomen'Eyes' Mascara

Givenchy Phenomen'Eyes' Mascara



تعتبر هذه الماسكرا من جيفنشي الخيار الأمثل لصاحبات الرموش القصيرة. بلمسة واحدة تغطي الرموش من جذورها حتى أطرافها بتركيبتها الغنيّة، لتجعل رموشك تبدو أطول وأكثر كثافة.

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ماسكارا اي لاف إكستريم لتكثيف الرموش باللون الأسود

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ماسكارا اي لوف اكستريم "كريزي" سيستر لرموش اكثر كثافة! هي ماسكارا بلون اسود داكن وتركيبة كريمية لتغطية كل رمش باللون، بالاضافة الى الفرشاة البلاستيكية الكبيرة للغاية لتمنح رموشك الكثافة خيالية.

تتميز عبوة الماسكارا هذه بتصميمها الاسطواني باللون الزهري المزين بكتابة باللون الاسود على وجه واحد. لقد تمّ اختبارها من قبل اطباء العيون وهي تتمتّع بالميزات التالية: تأتي هذه المسكارا بتركيبة غير مائعة يمكن البناء عليها وفرشاة ذات شعيرات مطاطية تعمل على تفريق الرموش بطريقة ممتازة تطبيق سهل يضمن لك الحصول على اطلالة تخطف الانفاس بشكل فوري!

ماسكارا جل للرموش والحواجب باللون الشفاف

ماسكرا جل من ايسينس للحواجب تعمل على تحديد حواجبك بشكل مثالي. كما أنها تتمتّع بالخصائص التالية:

تم اختبارها من قبل الأطباء المختصين، وهي تعمل على تحديد الحواجب، وتمتاز بتركيبة رطبة مقارنة بأي ماسكارا أخرى للحواجب تمنح حواجبك النعومة ولا تسبب أي شعور بالانزعاج.

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