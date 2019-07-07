رسومات أظافر مميزة جداً... جربيها هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 04:38 مساءً - سواء كنت من محبات ألوان المناكير الهادئة، الداكنة، أو الفاقعة، فإننا جمعنا لك رسومات أظافر مميزة جداً ترتكز على ألوان مناكير متعددة وموديلات غاية في الروعة والتميز، فاختاري منها ما يعجبك، سواء لإطلالتك في النهار أو الليل، أو في المناسبات والحفلات.



المناكير البنفسجي المزخرف

اللون البنفسجي هو من الألوان الصيفية بامتياز، كما أنه موضة رائجة جداً، سواء للمكياج أو الأظافر، لذلك لا تترددي في اعتماد رسومات الأظافر التي ترتكز بشكل أساسي على المناكير البنفسجي المات، وطبقي معها زخرفات مميزة بالمناكير الأبيض. ولمزيد من التميز، زيني أحد أظافرك بحبة صغيرة من الستراس.

المناكير البنفسجي المزخرف



المناكير الزهري والرمادي المزين بالأسود

إذا كنت لا تميلين الى ألوان المناكير القوية والفاقعة، وتحبين رسومات المناكير بالألوان الناعمة، فلا تترددي في اعتماد رسومات الأظافر بلوني الزهري والرمادي، وطبقي عليهما زخرفة مميزة بالمناكير الأسود. وعند الانتهاء، زيني أظافرك بحبوب الستراس الناعمة.

رسومات مناكير



المناكير الأحمر الداكن المزين بالأبيض

لا شك أن المناكير الأحمر لا يغيب إطلاقاً عن موضة الأظافر ولا حتى عن أي موسم في السنة. لذلك، اعمدي هذا الصيف الى تطبيق المناكير الأحمر الداكن، ومن ثم زينيه بزخرفات ناعمة على شكل دوائر متداخلة عند الإصبعين الأوسط والبنصر، وذلك باستخدام المناكير باللون الأبيض.

رسومات أظافر



المناكير النيود المزين بالدانتيل

يلائم المناكير النيود ألوان البشرة كافة، كما أنه يتماشى مع ألوان الملابس كافة، وبإمكانك اعتماده لإطلالتك النهارية والمسائية في الوقت نفسه. لذلك، اعتمدي هذا الصيف المناكير البيج النيود، وقومي بتثبيت الدانتيل الأسود عليه وتزيينه بحبات الستراس الصغيرة.

المناكير النيود المزين بالدانتيل



المناكير بألوان الباستيل

يعد الباستيل أحد أكثر الألوان رواجاً وانتشاراً هذا الصيف، فلا تترددي في اعتماده على أظافرك، فهو يمنحك إطلالة حيوية ومنعشة. قومي بتطبيق المناكير الباستيل المرتكز على اللونين الأزرق والزهري، وزينيه باللون الأبيض بأسلوب مميز عند الإصبع الأوسط.

مناكير بألوان مميزة

المناكير الأسود المزين بالذهبي

إذا كنت من محبات اللون الأسود، طبقيه هذا الصيف على أظافرك بأسلوب أنيق وجذاب، بحيث تنسقينه مع المناكير البني الفاتح، وتزينينه بزخرفات مميزة بواسطة اللون الذهبي البراق على الإصبع الأوسط والبنصر.

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