أفضل عطر نسائي ثابت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 04:38 مساءً - إذا كنت تبحثين عن عطر جديد يناسب أسلوبك وشخصيتك، وفي الوقت نفسه يدوم لوقت طويل ويمنحك رائحة لا تُنتسى، سنقدم لك في ما يلي مجموعة من العطور المميزة، لتختاري من بينها أفضل عطر ثابت بالنغمات التي تحبينها.



YSL Black Opium Eau De Parfum

إنه عطر في غاية السحر والجاذبية، فقد قامت دار إيف سان لوران من خلاله بتصميم مزيج رائع من الروائح الجريئة والمختلفة، في مقدمها القهوة والفانيليا، اللذين يشكلان رائحة فريدة من نوعها تدوم طوال النهار وحتى الليل أيضاً. يشكل عطر Black Opium Eau De Parfum خياراً رائعاً لمحبات الروائح الفخمة الثقيلة والتي تدوم لوقت طويل.

YSL Black Opium Eau De Parfum



Viktor & Rolf Flowerbomb

إذا كنت من محبات الروائح الطازجة الرائعة، فأنت بحاجة الى تجربة هذا العطر الشرقي الذي يشكل مزيجاً آسراً من النغمات الحلوة والعذبة، حيث يشتمل على روائح الشاي الأخضر والبرغموت والياسمين والفريزيا والورد والأوركيد، مع لمسة فريدة من نوعها من المسك والباتشولي. إنه عطر فخم للغاية سيجعلك تتمتعين برائحة خلابة خلال المناسبات المسائية.



Marc Jacobs Fragrances Daisy Eau So Fresh

يعد هذا العطر أحد أشهر العطور في العالم، فهو يلاقي إقبالاً كبيراً من النساء، وبالتالي فإنه سيكون خياراً مثالياً لاعتماده خلال السهرات والمناسبات وأيضاً خلال النهار، حيث سيجعلك تفيضين أنوثة. وهو عطر زهري – خشبي، حيث يعتمد في تركيبته على الغاردينيا والبنفسج والياسمين والمسك والفانيلا، إضافة الى الأخشاب البيضاء.

Marc Jacobs Daisy



Chanel Coco Mademoiselle Eau De Parfum

تحتاج كل سيدة الى تجربة واحد من عطور شانيل على الأقل في حياتها، ويعد هذا العطر أفضل طريقة للقيام بذلك، فهو أحد العطور الأكثر تطوراً وأناقة، حيث يجمع بين رائحة الحمضيات الحادة والخفيفة في الوقت نفسه، والتي تتحول تدريجياً الى رائحة زهرية فاتنة مع لمسة ناعمة من المسك والفانيليا، إضافة الى الباتشولي.

Chanel Coco Mademoiselle Eau De Parfum



Tom Ford Black Orchid

يشكل هذا العطر مزيجاً سحرياً من نغمات الكمأ الأسود واليلانغ يلانغ، مع لمسة جذابة من البرغموت والكشمش الأسود. يشكل هذا العطر خياراً مثالياً لمحبات العطور القوية التي تدوم طويلاً، حيث لا تحتاجين سوى تطبيق القليل من هذا العطر لتبقى رائحتك فواحة طوال الوقت، حتى في ظل الأجواء الحارة جداً. إنه عطر رائع للأمسيات الخاصة والمميزة.

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