صيحات مكياج من أسبوع الموضة في باريس... رسمات الأيلاينر أبرزها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 04:38 مساءً - حَفِل افتتاح أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف 2019، بـصيحات مكياج متميزة وجريئة، تُبعد المرأة العصرية عن الإطلالات العادية أو التقليدية، والتي كان أبرزها رسمات الأيلاينر الجريئة التي أتت ساحرة وجذابة، والشفاه البراقة جداً المفعمة بالأنوثة، فيما لم يغب المكياج الطبيعي إطلاقاً عن عروض أسبوع الموضة 2019 في باريس.

إليك في ما يلي، أبرزت صيحات المكياج التي أطلقتها الدور العالمية في بداية أسبوع باريس للموضة 2019.

مكياج شانيل

مكياج من دار شانيل



لم تخرج دار شانيل Chanel عن إطار المكياج الهادئ والطبيعي، في عروض أزيائها ضمن أسبوع الأزياء الراقية لخريف 2019، والذي ارتكز بشكل أساسي على لون البشرة الفاتح والموحد، وظلال العيون باللون البيج النيود، وأحمر الشفاه المات الطبيعي. إلا أن ما ميز مكياج ديور بشكل أساسي، هو رسمات الأيلاينر الأسود الرفيع والمحدد الذي يبدأ من وسط الجفون العليا الداخلية، مسحوباً الى الخارج بطريقة مجنحة وأسلوب عصري.

مكياج ديور

من عرض ديور

أما مكياج ديور Dior في أسبوع الموضة الباريسي للهوت كوتور 2019، فكانت سمته الرئيسية مكياج العيون السموكي الحاد، الى جانب الخطوط المات المستقيمة التي تظلل العين من الجهتين العليا والسفلى. في المقابل، تخلت ديور في عرضها عن الماسكرا، حيث لم تستخدمها على رموش عارضاتها، بل اكتفت بالعين الدخانية المسحوبة بالظلال السوداء الجذابة. أما بالنسبة الى أحمر الشفاه، فاختارته طبيعياً خالياً من الألوان.





مكياج Schiaparelli

Schiaparelli مكياج



بدورها، ركزت دار Schiaparelli على مكياج الشفاه، الذي استخدمت فيه الشفاء الثقيلة والبارزة، مستخدمةً أحمر الشفاه البراق جداً واللامع، بألوان قوية مثل الأحمر والزهري. لكنها في المقابل، اعتمدت مكياج العيون الطبيعي جداً، ولون البشرة الموحد. وبالتالي، سيكون مكياج الشفاه البراق إحدى أبرز صيحات موضة المكياج لخريف 2019.

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مكياج Armine Ohanyan

مكياجOhanyan



لقد أتى المكياج الذي اعتمدته دار Armine Ohanyan في أسبوع باريس للهوت كوتور، عصرياً للغاية، فقد ارتكز على تحديد العين برسمات الأيلاينر الرفيع والمحدد عند أعلى الخط العلوي للعين، مسحوباً نحو خارج العين، لكن ما لفت الأنظار في مكياج هذه الدار، هو الأكسسوارات المميزة الموضوعة عند طرف العين من الخارج، والتي يبدو أنها ستكون من أجرأ صيحات المكياج في المرحلة المقبلة، وقد أتت مترافقة مع الرموش المجنحة الى الأعلى.

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