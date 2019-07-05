كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 04:38 مساءً - تغطية مثالية للبشرة ومكياج ثابت يدوم طويلاً، مهمة صعبة بالنسبة الى ذوات البشرة الدهنية، لا سيما خلال الأجواء الحارة، نظراً الى أن هذا النوع من البشرة يفرز الكثير من الزيوت الزائدة التي تؤدي الى سيلان المكياج ولمعان البشرة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية، للحصول على مكياج ثابت يدوم طويلاً.



CLINIQUE Acne Solutions Liquid Makeup

يحتوي هذا الفاونديشن من CLINIQUE على حمض الساليسيليك الذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة، إضافة الى حمض الهيالورونيك وحمض الصوديوم اللذين يعملان على تثبيت الماء في الجلد من دون أن يسببا في انسداد المسام، والحصول على مكياج أكثر سلاسة وثباتاً.

CLINIQUE Acne Solutions Liquid Makeup



Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup

تدوم تركيبة هذا الفاونديشن من Estee Lauder طوال اليوم، كما أنه غير لامع ويجف بسرعة ليمنحك تغطية مثالية للبشرة، حيث يعمل على إخفاء العيون والشوائب بشكل كامل مع الحفاظ على مظهر بشرة طبيعي. وهو يتوافر بـ65 درجة ليلائم ألوان البشرة كافة.

Estee Lauder Double Wear



Dior Backstage Face & Body Foundation

يعد هذا المستحضر خياراً مثالياً لذوات البشرة الدهنية اللواتي يرغبن في مكياج بشرة نهاري ثابت ومتألق، حيث أنه يحول دون لمعان البشرة ويمتص الزيوت الزائدة في البشرة ليمنحك مكياجاً نهارياً يدوم طويلاً، إضافة الى أنه يوفر لك تغطية طبيعية للبشرة مع قدرة عالية على إخفاء عيوب البشرة.

Dior Backstage



Make Up For Ever Matte Velvet Skin Full Coverage Foundation

يمتلك هذا الفاونديشن قدرة مذهلة على منحك بشرة مخملية ناعمة وغير دهنية أو لامعة، الى درجة يعتقد من ينظر إليك أن لون بشرتك طبيعي مئة في المئة من دون أي عيوب وشوائب، فتركيبته الخالية من الزيوت خيار مثالي للبشرة الدهنية المعرضة كثيراً لظهور البثور وحب الشباب.

Make Up For Ever Matte Velvet Skin Full Coverage Foundation



Nars Natural Radiant Longwear Foundation

يلائم هذا الفاونديشن أنواع البشرة كافة، وخصوصاً البشرة الدهنية، كونه يدوم لمدة 16 ساعة من دون أن يسيل أو يفسد مكياجك. كما أن تركيبته الخالية من الزيوت تتغلغل في البشرة لتملء التجاعيد والخطوط الدقيقة، فتمنحك تغطية مثالية للبشرة وتخفي العيوب والشوائب بشكل تام.

Nars Natural Radiant Longwear Foundation



Bobbi Brown Stick Foundation

إذا كنت ترغبين في تغطية كاملة للبشرة من دون الاضطرار الى مزج الفاونديشن، فإن كريم الأساس هذا من Bobbi Brown هو أفضل خيار بالنسبة إليك، إذ إنه صُمم ليتم تطبيقه بشكل سهل وعملي ليمنحك بشرة متألقة طوال اليوم. كما أنه يحتوي على زبدة الشيا التي ترطب البشرة الدهنية من دون أن تجعلها لامعة، ناهيك عن أنه هو مقاوم للماء والتعرق والرطوبة.

Bobbi Brown Stick Foundation

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