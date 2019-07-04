بالصور.. "مابتحرمش".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بـ"فستان من غير بطانة"

إطلالة جريئة جديدة، أثارت بها الفنانة رانيا يوسف الجدل، عقب نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "رانيا" بفستان قصير للغاية، تميز بأنه أحمر اللون، ومنقوش، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالِ، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد عن 53 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي مبتحرميش"، و"جميلة ومتألقة يا رانيا"، و"كده مفيش بطانة أصلا"، في إشارة إلى فستانها الأسود الشفاف المثير للجدل، الذي ظهرت به، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، وتسبب في رفع عدة دعوات قضائية ضدها.

يشار إلى أن الفنانة "رانيا يوسف"، نشرت عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" صورة مدون عليها: "لا للتحرش"، مُعلقة: "محاربه ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكاس الأمم الأفريقية بل بالعكس يمكن أكثر قدام أنفسنا وقدام العالم.. الرياضه أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع"، بالتزامن مع أزمة لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، واتهامه بالتحرش بعدة فتيات.

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