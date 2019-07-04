بالصور| "البكيني" يفجر أزمة بين المغربية دنيا بطمة وابنة زوجها حلا الترك

"بطمة" تنشر صورا بالبكيني مع "الترك".. وابنة زوجها ترد عليها بصورة أكثر حشمة

عادة ما عرفت العلاقة بين الزوجة وأبناء زوجها بالتوتر والمشاحنات، وهو ما تم تجسيده في الفترة الأخيرة بين الفنانة المغربية دنيا بطمة، وابنة زوجها المطربة البحرينية حلا الترك، على ساحات السوشيال ميديا.

وترجع تفاصيل القصة، التي أشارت إلى توتر العلاقات، حينما نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صور لها مع زوجها المنتج محمد الترك، وهما داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها، "ما شاء الله"، كما أنها أغلقت التعليقات على الصورة.

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وأثارت صور دنيا بطمة مشاعر المطربة البحرينية حلا الترك، لتقوم بنشر فيديو لها مع والدتها منى السابر، ظهرت من خلاله وهي مرتدية الحجاب، في إشارة منها إلى أن والدتها أكثر احتشاما، معلقة عليه: "يحبوكي ماما".

ودنيا بطمة، هي فنانة مغربية، تزوجت في العام 2013 من مدير أعمالها محمد الترك، وأنجبت منه طفلتها "غزل" في العام 2017، وكانت أخر أعمالها هي أغنية "الزمن بيدور" التي تغنتها باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.

وتواجه دنيا بطمة اتهامات باختطاف المنتج محمد الترك، من زوجته الأولى منى السابر، التي حصلت على حكم قضائي بضم أطفالها الثلاثة من طليقها إلى حضانتها، وتنتظر استعادة أولادها بحكم القانون البحريني، رغم أن ابنتها حلا الترك فضلت العيش مع والدها وزوجته الثانية.

وحلا الترك، هي مطربة بحرينية شابة، شاركت في برنامج "آراب جوت تالنت" وهي في عمر الـ8 سنوات.

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