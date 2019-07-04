اللون الأحمر البرتقالي موضة هذا الموسم لمحبي الألوان الزاهية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - هذا الموسم، ظهر اللون الأحمر البرتقالي، وهو من الألوان النارية، بقوة في عالم الموضة. وقد شهدنا الكثير من الإطلالات التي تميزت بهذا اللون لا سيما من قبل محبي الألوان الزاهية والجريئة في آن.
إطلالات باللون الأحمر البرتقالي ستكون رائعة إذا تم تنسيقها مع ألوان أخرى هادئة أو متماشيه معها، اللون الأحمر البرتقالي مع اللون الأبيض سيكون رائعا للغاية، أيضا اللون الأحمر البرتقالي مع اللون الوردي لإطلالة مليئة بالجرأة والإثارة.
أتعلمين أنه يمكنك تنسيق اللون الأحمر البرتقالي مع اللون البنفسجي أيضا وكذلك اللون الأصفر واللون الأخضر والأزرق. نعم أنها ألوان رائعة حقا وستظهرك بشكل جذاب للغاية.
الخليج 365 تقدم لك صور لإطلالات كثيرة باللون الأحمر البرتقالي، هل نالت إعجابك؟
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