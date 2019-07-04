موديلات جمبسوت عصرية هي الأبرز في مجموعات ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - موديلات متنوعة من الجمبسوت ركزت عليها دور الأزياء العالمية في الآونة الأخيرة، خصوصاً مجموعات ريزورت 2020 التي تبتكر تصاميم مناسبة للعطلات وكافة المناسبة غير الرسمية. شاهدي الصور واستوحي منها إطلالاتك القادمة.

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موديلات جمبسوت تخفي عيوب الجسم



Sachin & Babi



- هيمنت صيحة الجمبسوت الـ V Neck على مجموعات هذا الموسم، فصادفنا أجمل التصاميم لدى ديان فون فورستنبرغ Diane von Furstenberg وساشين آند بابي Sachin & Babi، أستعيني بهذا الموديل لتطيلي الرقبة كما أنه يناسب صاحبات القوام التفاحة Apple Shape.

Sachin & Babi



- ألجئي إلى قطع الجمبسوت المطبعة بالورود كما في تصاميم Brooks Brothers وUlla Johnson اذا كنتِ تعانين من النحافة فالطبعات ستظهرك بقامة أكثر إمتلاءً.

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- برزت هذا الموسم صيحة الجمبسوت المصمم برقبة عالية فأطلت به عارضات كيت سبيد Kate Spade وسارة باتاليا Sara Battaglia تصميم أنيق ولكن ابتعدي عنه في حال كنتِ تملكين أكتاف ممتلئة.

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Kate Spade



- لاحظنا الحضور الكبير للجمبسوت المصمم بأرجل واسعة Wide Leg وتجدينه بتوقيع Chalayan، فالنتينو Valentino و Hellessy، طبقي هذه الصيحة لتخفي القسم السفلي الممتلئ من قامتك.



Chalayan

Chalayan



- على الرغم من كون هذه الموديلات مخصصة لأزياء العطلات إلا أننا رأينا في بعض القطع موديلات تناسب إطلالات المكتب نظرًا لتصاميمها التي تعتمد على قصة البنطال الرجالي، وتجدينها لدى جاسون وو Jason Wu وبربري Burberry.

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