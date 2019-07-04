- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - موديلات متنوعة من الجمبسوت ركزت عليها دور الأزياء العالمية في الآونة الأخيرة، خصوصاً مجموعات ريزورت 2020 التي تبتكر تصاميم مناسبة للعطلات وكافة المناسبة غير الرسمية. شاهدي الصور واستوحي منها إطلالاتك القادمة.
فساتين سهرة سوداء آخر موضة ريزورت 2020
موديلات جمبسوت تخفي عيوب الجسم
Sachin & Babi
- هيمنت صيحة الجمبسوت الـ V Neck على مجموعات هذا الموسم، فصادفنا أجمل التصاميم لدى ديان فون فورستنبرغ Diane von Furstenberg وساشين آند بابي Sachin & Babi، أستعيني بهذا الموديل لتطيلي الرقبة كما أنه يناسب صاحبات القوام التفاحة Apple Shape.
- ألجئي إلى قطع الجمبسوت المطبعة بالورود كما في تصاميم Brooks Brothers وUlla Johnson اذا كنتِ تعانين من النحافة فالطبعات ستظهرك بقامة أكثر إمتلاءً.
الجينز موضة تجتاح عروض كرزو 2020
- برزت هذا الموسم صيحة الجمبسوت المصمم برقبة عالية فأطلت به عارضات كيت سبيد Kate Spade وسارة باتاليا Sara Battaglia تصميم أنيق ولكن ابتعدي عنه في حال كنتِ تملكين أكتاف ممتلئة.
- لاحظنا الحضور الكبير للجمبسوت المصمم بأرجل واسعة Wide Leg وتجدينه بتوقيع Chalayan، فالنتينو Valentino و Hellessy، طبقي هذه الصيحة لتخفي القسم السفلي الممتلئ من قامتك.
Chalayan
- على الرغم من كون هذه الموديلات مخصصة لأزياء العطلات إلا أننا رأينا في بعض القطع موديلات تناسب إطلالات المكتب نظرًا لتصاميمها التي تعتمد على قصة البنطال الرجالي، وتجدينها لدى جاسون وو Jason Wu وبربري Burberry.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
فساتين واسعة تخفي عيوب الجسم لربيع وصيف 2019
فساتين باللون الأحمر موضة الصيف من العروض العالمية
التنورة المطبعة لإطلالة حيوية هذا الصيف
كانت هذه تفاصيل خبر موديلات جمبسوت عصرية هي الأبرز في مجموعات ريزورت 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.