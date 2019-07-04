أجمل العبايات الملونة لصاحبات البشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً - تتميز صاحبات البشرة السمراء بالقدرة على اختيار أجمل موديلات العبايات بشكل أنيق وجميل بما يناسب لون بشرتهن القاتمة، وتعد الفاشينستا ومدونة الحجاب نيا من صاحبات البشرة السمراء وهي أيضا سعودية وعاشقة للعبايات، وفي الحقيقة نيا هي من مدونات الحجاب الرائعات التي تختار العبايات بألوان تليق مع لون بشرتها.

موديلات عبايات ملونة

البنفسجي الفاتح يليق بالبشرة السمراء

تتجه الفاشينيستا ومدونة الحجاب نيا إلى اختيار عبايات فضفاضة بقصات متنوعة تناسب المحجبات فهي تختار عبايات بألوان الأصفر بستايل البولكا دوت، واللون الأزرق الفاتح وكذلك العبايات المقلمة، اتجهت أيضا إلى العبايات السوداء، ولكن اختياراتها فيها جاءت موفقة للغاية، فهي تتجه إلى العبايات السوداء المطرزة، وهذا يكسبها مزيدا من الأناقة.

ألوان الحجاب

لا تعتمد الفاشينيستا نيا على الإطلاق على ارتداء نفس لون العباية في الحجاب ولكنها تختار ألوان تتناسب معها، فمثلا الأبيض مع الأصفر، والبيج مع الأزرق الفاتح، وإحدى درجات البني مع البيج، أما درجات البنفسجي فاختارت حجاب بإحدى الدرجات الداكنة من نفس اللون لتميز إطلالتها.

لفة الحجاب

عباية سوداء اللون

تفضل الفاشينيستا نيا العبايات المفتوحة من الأمام وتنسق معها فستان ضيق بنفس لو العباية، أما بالنسبة للفة الحجاب فهي تنوع فيها بين لفات الحجاب التقليدية والملتفة حول الرقبة، وكذلك المنتصفة والمنسدلة على الكتفين وغيرها الكثير.

شاهدي فيما يلي باقة متنوعة من العبايات الملونة الخلابة المناسبة لصاحبات البشرة السمراء واستمتعي بطلة مميزة دائما

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