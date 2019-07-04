صيحات اكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 06:42 مساءً -

يعود أسبوع باريس للهوت كوتور من جديد لموسم خريف 2019 بكل فخامته ورقيّه ليقدّم لنا من العاصمة الفرنسية، عاصمة الاناقة والسحر، أهم صيحات أكسسوارات الشعر الفاخرة لسهرات ومناسبات الموسم القادم. تعتبر أكسسوارات الشعر من أهم القطع التي تتروّى المرأة في انتقائها بالأخص إذا ما كانت تودّ تنسيقها مع أزياء الهوت الكوتور لتظهر بإطلالة ملكية تستقطب جميع الأنظار.

الباندا على منصة رالف اند روسو Ralph&Russo

من هنا، نضع بين يديك في «الخليج 365» اليوم، أبرز صيحات أكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف 2019؛ بدايةً من الباندا، مروراً بالورود والعقدة، ووصولاً إلى قبعة «البيريه» ومجوهرات الشعر. فتابعي معنا..

صيحات أكسسوارات الشعر من اسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

الباندا- أكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

Hair Band

باندا مرصعة باللؤلؤ الأخضر على منصة رالف اند روسو Ralph&Russo

ما زالت الباندا مستكملة رواجها لموسم الأزياء الراقية خلال أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف 2019 بعد أن رأيناها بكثرة على منصات ربيع/صيف 2019.

رصدنا الباندا باللون الأبيض المزخرف بالكريستال وحبات اللؤلؤ على رؤوس عارضات دار رالف اند روسو Ralph&Russo مضفيةً فخامة مطلقة على إطلالات الأزياء الراقية من فساتين وسراويل فاخرة.

الباندا المصممة من الحرير البيج على منصة دونداس Dundas

أما علامة دونداس Dundas زينت رؤوس العارضات بتصاميم الباندا المبتكرة من قماش الحرير المطبع والملون والجلد الأسود الفاخر.

الورود- أكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

Flowers

وردة حمراء صغيرة تزين رأس عارضة جمباتيستا فالي Giambattista Valli

أثبتت دار جمباتيستا فالي Giambattista Valli أن الورود ليست فقط لموسم الربيع والصيف.. ذلك من خلال اعتمادها أثناء أسبوع الهوت كوتور 2019 للخريف القادم على استكمال إطلالات العارضات بالورود التي تزيّن الرأس ذات الأحجام المختلفة والألوان الحيوية المتنوّعة؛ مضفيةً بذلك لمسة مفعمة بالأنوثة بالأخص من خلال تنسيقها مع الفساتين المصممة من الأقمشة المطبعة ذات الألوان الحيوية والتصاميم بالكشاكش.

عروس رالف اند روسو Ralph &Russo بتاج من الورود

كما وزينت دار رالف اند روسو Ralph&Russo رأس عروسها لموسم خريف 2019 بتاج من الورود البيضاء الضخمة الفاخرة، موفّراً للإطلالة روحاً من الأنوثة والنعومة.

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العقدة- أكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

Hair Bow

العقدة منسقة مع فستان وردي بالكشاكش على منصة جمباتيستا فالي Giambattista Valli

رأينا العقدة رائجة بكثرة مؤخراً سواء على الأحذية أو على الشعر.. فهي من الأكسسوارات الأساسية لخريف 2019 ذلك للنعومة التي تضفيها على أي إطلالة سواء كانت كاجوال أو راقية.

رصدنا العقدة بأحجامها الكبيرة والصغيرة على منصات أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف 2019، بالأخص على رؤوس عارضات جمباتيستا فالي Giambattista Valli المتألّقات بفساتين سهرة فاخرة ذات الألوان الباستيلية الحالمة.

مجوهرات الشعر- أكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

Hair Jewelry

مجوهرات الشعر باللون الأسود على منصة سكياباريلي Schiaparelli

أضفت مجوهرات الشعر نفحة من الغرابة على إطلالات عارضات علامة سكياباريلي Schiaparelli خلال عروض الهوت كوتور لخريف 2019؛ فجاءت مزركشةً شعر العارضات بتصاميم ملفتة.

قبعة «البيريه»- أكسسوارات الشعر من أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019

Beret

البيريه السوداء الفاخرة على منصة كريستيان ديور Christian Dior

ظهرت بقوة على منصة عرض دار كريستيان ديور Christian Dior أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019. فهي واحدة من أهم أكسسوارات أربعينيات القرن الماضي، الحقبة التي اختارت المديرة الإبداعية للدار ماريا غراتزيا كيوري أن تستوحي منها مجموعتها من الأزياء الراقية للخريف القادم. وقد ظهرت «البيريه» باللون الأسود الموحد، تارةً مزركشة بقماش التول وتارةً أخرى بدونه.

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