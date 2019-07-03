فساتين براقة وأزياء رومانسية في ثاني أيام أسبوع باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - تابعنا عروض هامة جداً في ثاني أيام أسبوع باريس للهوت كوتور حيث أن كُبرى دور الأزياء العالمية كانت قد قدمت تصاميمها في هذا اليوم كما شاهدنا عدد كبير من أبرز صيحات الموضة الخاصة بموسم خريف وشتاء 2019-2020 وأبرزها كانت موضة الريش التي مازالت مستمرة وبقوة ولاسيما على التصاميم الرسمية وقد شاهدناها لشكل لافت لدى كل من “رامي قاضي” Rami Kadi، و”جيفنشي” Givenchy، وكذلك شاهدنا موضة التصاميم المستوحاة من الثمانيات وبشكل خاص لدى “الكسندر فوتييه” Alexandre Vauthier، وموضة الخمسينات الراقية التي كانت واضحة ضمن عرض دار “شانيل” Chanel.

الألوان منوعة هذا الموسم وقد لفتنا مزيج الأسود والأبيض اضافة الى اللون الأسود بشكل كامل على الاطلالة وطبعاً هنالك الدرجات الحيوية مثل الأصفر والأحمر والأخضر اضافة الى درجات الباستيل الناعمة.

وأقمشة الترتر البراقة مازالت من الأكثر رواجاً على منصات العروض ولاحظنا بعض التصاميم التي حملت طابع دراماتيكي غامض كما التصاميم التي جمعت بين النمط الأنثوي والنمط الشبابي العصري. واليك بعض أبرز العروض بالصور.

من مجموعة شانيل Chanel لموسم الهوت كوتور 2019-2020: من مجموعة شانيل Chanel لموسم الهوت كوتور 2019-2020

من مجموعة جيفنشي Givenchy لموسم الهوت كوتور 2019-2020: من مجموعة جيفنشي Givenchy لموسم الهوت كوتور 2019-2020

من مجموعة رامي قاضي Rami Kadi الهوت كوتور 2019-2020:

من مجموعة رامي قاضي Rami Kadi الهوت كوتور 2019-2020

من مجموعة الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier الهوت كوتور 2019-2020: Advertisements من مجموعة الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier الهوت كوتور 2019-2020

تابعي معنا أبرز عروض ثاني أيام أسبوع باريس للهوت كوتور واختاري المجموعة الأجمل برأيك. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تابعي أيضاً: أسبوع الموضة في لندن يكسر قواعد الموضة العالمية بالفيديو: "مايكل سينكو" يختتم "أسبوع الموضة العربي 7" في دبي 10 صيحات زيّنت موضة الشارع خلال أسبوع الموضة في ميلان

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