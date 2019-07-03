أعراض فيروس سي

فيروس التهاب الكبد C أو ما يطلق عليه "فيروس سي"، من الأمراض المنتشرة في مختلف دول العالم، والتي تؤدي إلى وهن "الكبد"، وعدم القدرة على القيام بوظائفه على رأسها إنتاج البروتين والكولسترول.

وغالبا ما يصاب الإنسان بـ"فيروس سي"، عن طريق انتقال دم ملوث إلى جسده عن طريق التبرع بالدم أو العلاقات الجنسية، لذلك يجب الانتباه إلى أعراض ذلك المرض، للوقاية منه في مراحله الأولى.

وفيما يلي أعراض التهاب الكبد سي "فيروس سي"، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:

- التعرض المستمر للنزيف.

- الشعور الدائم بالنُّعاس.

- الإصابة بكدمات باستمرار، حتى إذا كانت التصدمات قوية.

- الشعور الدائم بالإرهاق، عند القيام بأي مجهود ذهني أو بدني، حتى إذا كان بسيطا.

- الإصابة بفقدان الشهية باستمرار.

- تغير لون الجلد إلى الأصفر.

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- خروج بول غامق اللون من الجسم.

- الرغبة المستمرة في حك الجلد.

- إصابة الرجلين بتورم مفاجيء.

- فقدان نسبة كبيرة من الوزن والدهون سريعًا، وبدون مبرر.

ويجب زيارة الطبيب المتخصص في حالة وجود أكثر من عَرَض مما سبق، لتتمكن من تشخيص الحالة مبكرًا، والعثور على العلاج المناسب.

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