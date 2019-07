كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - يعد المناكير طريقة ممتعة جداً لإضافة الحيوية والجمال الى حياتك عموماً وإطلالتك خصوصاً. لكن في بعض الأحيان، قد يكون اختيار طلاء الأظافر خاطئاً، كون هناك الكثير من الأمور التي يجب مراعاتها، في مقدمها لون البشرة، فالمناكير الذي يلائم البشرة السمراء قد لا يكون ملائماً للبشرة البيضاء.

فإذا كنت تمتلكين بشرة بيضاء، سنقدم لك أبرز ألوان مناكير للبشرة البيضاء.



المناكير الوردي

المناكير الوردي الفاتح هو أحد أكثر الألوان شعبيةً بين النساء، وكذلك هو أكثر الألوان جمالاً ونعومة على البشرة البيضاء، لذلك إذا كانت بشرتك بيضاء فلا تتخلي عن طلاء الأظافر بدرجات الوردي الفاتح. ننصحك باعتماد مناكير Essie’s Ballet Slippers أوSmith & Cult Nail Lacquer in Pillow Pie.



مناكير وردي

المناكير النيود

يلاقي المناكير النيود إقبالاً كبيراً بين النساء، فهو يتماشى مع مختلف ألوان الملابس، كذلك يلائم ألوان البشرة كافة، لا سيما البشرة البيضاء، شرط اختيار الدرجة الأنسب لك. جربي مثلاً Yves Saint Laurent Beige Leger أوEssie Nail Polish in Buy Me A Cameo.

مناكير نيود

المناكير الداكن

يلائم المناكير بالألوان الداكنة ذوات البشرة البيضاء كثيراً، فهو يمنح اليدين إشراقة وبريقاً وحيوية، وفي مقدمة هذه الألوان يأتي المناكير الأحمر، العنابي، التوتي، البني الشوكولاتة، الأزرق الكحلي. ننصحك باعتماد O.P.I Nail Lacquer in Coca-Cola Red أو Sally Hansen in Head Bang، أو Côte Nail Polish in Versatile Navy.

مناكير أحمر



الألوان الفاقعة

إذا كانت بشرتك بيضاء وتمتلكين شخصية جريئة، فلا تترددي في اعتماد المناكير بالألوان الفاقعة، كونها تلائم كثيراً البشرة البيضاء، فهي تضفي على يديك الإشراقة والحيوية، وفي مقدمة هذه الألوان يأتي الزهري الفاقع والبنفسجي... بإمكانك اعتماد Zoya in Starla مثلاً.

مناكير زهري فاقع



المناكير الفاتح

إجمالاً، تناسب ألوان المناكير الفاتحة البشرة البيضاء، فإن كنت من محبات هذه الألوان، فلا تترددي في اعتماد المناكير الأزرق الفاتح أو الرمادي... ننصحك باعتماد Deborah Lippmann in Blue Orchid أو Essie Nail

.Polish in Serene Slate

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

ماسكات طبيعية لتفتيح المنطقة حول أظافرك

خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر

مناكير النيود أبرز صيحات صيف 2019