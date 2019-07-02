عبايات موديل 2019 باللون الأسود الكلاسيكي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - اللون الأسود الكلاسيكي بموديلات العبايات، لا يمكن الاستغناء عنه بخزانتك على الإطلاق. فالصبية حتى وإن لم تكن تعتاد ارتداء العبايات، بين الحين والآخر تحتاج إلى ارتداء هذا التصميم المنفرد الذي يعبر عن هويتها العربية، خاصة هذا اللون المتربع على عرش الموضة.
وفي موضة عبايات موديل 2019، لم نستغرب أن نجد لكِ الكثير من التصاميم باللون الأسود الكلاسيكي، لتنسيقها حسب مناسباتك وذوقك، وإليك التفاصيل.
العبايات السوداء مع لمسة من الريش لإطلالة مترفة
من أحدث التصاميم الدارجة هذا الصيف، هو وجود لمسات من الريش البسيطة في العباية السوداء، كهذا الموديل من Abayat ataooq عبايات طوق، ننصحك باعتمادها مع أحذية مترفة بألوان مميزة، كالأحمر مع الكريستال، لاسيما من جيمي تشو Jimmy Choo، وشنطة مترفة من علامة ديور Dior أو شانيل Chanel.
العبايه السوداء مع اللمسة المحايدة
بكل بساطة وبتنسيق لن يأخذ منك الكثير من التفكير، يمكنك اعتماد هذا الموديل للعباية من The Black Pearl ذا بلاك بيرل باللون الأسود مع لمسات بسيطة من الأبيض، ونسقيها مع حذاء نود، أو باللون الأسود، ولفة حجاب من نفس اللون.
عبايات سوداء مع تطريزات الخرز اللامعة
هذا الموديل يناسب أكثر السيدات، يمكنك اعتماده بالحفلات الفخمة والمناسبة، لإطلالة راقية غير متكلفة، كهذه العباية من The Black Pearl ذا بلاك بيرل، نسقيها مع كلتش صغير أسود لامع، وحذاء باللون الأسود كذلك، ولا بأس إن اعتمدت الطرحة من الدانتيل أو التول الشفاف، مع البطانة السوداء بالطبع.
عبايات سوداء مع خامات لامعة
لفتنا هذه العباية من Zajel Designs زاجل ديزاين، يبدو اللون الأسود فيها لامعا بدرجة بسيطة، ولكن المميز بهذا التصميم أنه يمكنك ارتداؤها حتى بأوقات النهار، ولن تبدي مبالغة على الإطلاق، مع شنطة كبيرة أو متوسطة الحجم، وحذاء أرضي بسيط.
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