نظارات شمسية بألوان مرحة هذا الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً - تُعتبر النظارات الشمسية اكسسوارًا مناسبًا لجميع الفصول، إذ يمكنكِ تنسيقها مع اطلالات كاجوال ورسميّة أيضًا، لذا نقترح عليكِ اختيار النظارات الشمسية الملوّنة، والتي تُعتبر موضة صيف 2019 . جمعنا لكِ مجموعة النظارات الشمسية من مختلف الماركات العالمية للاكسسوار، لتختاري منها ما يناسبكِ :
النظارات الشمسية من بالنسياغا
طرحت دار بالنسياغا النظارات الشمسية باللون الزهري والنيون، بموديل مميّز المزيّنة باسم الدار عن الجانبين.
النظارات الشمسية من جيفنشي
اختاري النظارات الشمسية باللون الأزرق من ماركة جيفانشيلاطلالة صيفيّة بامتياز .
أحذية ملونة موضة هذا الصيف
النظارات الشمسية من غوتشي
بالشكل الهندسي المربّع، أطلقت ماركة جيفانشي النظارات الشمسية من اللون الزهري والبنّي .
النظارات الشمسية من لوي
إن كنتِ محتارة بين موديل النظارات الشمسية الدائري أو المربّع ، فنظارات لوي من اللون الأسود والزهري، هي الأنسب لكِ لأنها جمعت بين الموديلين .
النظارات الشمسية من ميوميو
لاطلالة أنثوية ، اختاري النظارات الشمسية من اللون الزهري من ماركة ميوميو .
صنادل ملونة آخر موضة هذا الموسم
النظارات الشمسية من فالنتينو
جمعت ماركة فالنتينو بين اللونين الأسود والأبيض خلال تقديمها لاكسسوار النظارات الشمسية لصيف 2019، فهي تناسب اطلالاتكِ الصيفية الرسمية منها والكاجوال .
صيحات النظارات الشمسية الرائجة في صيف 2019
النظارات الشمسية من زيمرمان
من اللون البرتقالي ، انتقت ماركة زيمرمان طرح النظارات الشمسية بالشكل الهندسي المثلّث، ومن لون يتناسب مع اطلالة صيفيّة بامتياز .
أيّ موديل نظارات شمسية أعجبكِ ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت" .
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